Gerente Especial para La Guajira cuestiona al Gobierno por crisis humanitaria

@petrogustavo @infopresidencia EL CAMBIO NO LLEGÓ Y LA FORMA DE MORIR NO CAMBIÓ, LOS NIÑOS WUAYUU NO SON UNA ESTADÍSTICA, ESTO ES UNA VERDADERA TRAGEDIA QUE AMENAZA LA PERVIVENCIA Y PERMANENCIA DEL PUEBLO WUAYUU.@ContactoDapre @ACRegiones @CancilleriaCol @CConstitucional… pic.twitter.com/2zqHG7IVDt