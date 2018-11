General del Ejército es acusado de racismo en Santa Marta

Un caso de discriminación fue denunciado al interior del Batallón José María Córdova, de Santa Marta.



La víctima sería Howard Jiménez, un médico que ofrece desde hace 5 años sus servicios en el dispensario de la base militar y quien asegura que fue insultado por su color de piel por parte del comandante de la Primera División del Ejército, Brigadier General Jairo Leguizamon.



El caso se dio a conocer por un vídeo que grabó y publicó en redes sociales el propio afectado. Aunque en las imágenes no se observa en ningún momento un ataque del alto oficial al galeno, al parecer, la situación habría ocurrido minutos antes.

Fue precisamente la agresión verbal del General lo que motivó a Jiménez a sacar su celular y solicitarle que le repitiera el insulto mientras lo grababa. En el lugar se ven otras dos personas que serían testigos de lo ocurrido.



Sin embargo, Leguizamon no hizo comentario alguno, ni siquiera para retractarse de su expresión contra el médico Howard.



La arremetida del alto mando militar, se habría generado por una inconformidad manifestada por el médico, quien buscaba una explicación por la negativa de la guardia del batallón de no permitir el ingreso de un almuerzo que solicitó a domicilio.

"Hermano, es orden de mi general Leguizamón, si quiere llámelo usted mismo hermano", le expresó en una primera instancia el sargento que custodiaba la entrada del batallón.

Posteriormente informó que el propio comandante de la primera División se dirigió al consultorio del médico y le gritó: “Usted está en mi casa y aquí se hace lo que yo quiera”.



A pesar de la respuesta del militar, dice Howard Jiménez que prefirió retirarse para evitar un altercado mayor que pusiera en riesgo su trabajo, no obstante, recibió un nuevo ataque del Brigadier, quien esta vez fue mas fuerte indicándole “si no le gusta vaya y cómase su mierda, negro hijueputa”.



Por esta circunstancia Jiménez publicó en su muro de Facebook el siguiente mensaje: “Es indignante para mí en los 5 años que llevo laborando como Médico General en el Batallon Cordova, que un Sr. General de la república (BG. Leguizamon) me haya discriminado simplemente por el hecho de ser de color aun prestando mi servicios con la calidad humana y la mejor entrega posible y aún más increíble que en un país que la mayoría de las personas somos Afro sigan con tan baja discriminación hoy repudio todo acto de racismo”.



Howard Jiménez acudió a un abogado para denunciar ante la Fiscalía y Procuraduría al alto oficial militar. A su vez, el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa donde rechazó cualquier conducta o expresión discriminatoria.



"En consecuencia a este hecho, el Comando General dispuso el traslado del señor Inspector General, para la verificación de los hechos y el inicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. El Ejército reitera que es deber de los integrantes de la Institución en todos los niveles el cumplimiento de la política Institucional en Derechos Humanos establecida como hoja de ruta y orden de carácter permanente", puntualizó el comunicado.



Hasta el momento el Brigadier General Jairo Leguizamon no se ha pronunciado por este señalamiento.



SANTA MARTA.