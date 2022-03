Un escándalo se ha posado sobre la empresa Generación Zoe al ser acusada, presuntamente, de ser una pirámide.



Las indagaciones comenzaron en Argentina y llevaron a las autoridades a solicitar circular de Interpol contra Leonardo Cositorto, director de la organización, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Las pesquisas condujeron a la captura de más de 10 personas en Argentina y a la fiscalización de otras 10 sociedades limitadas que se constituyeron bajo el nombre de Zoe.



La página web de la empresa se presenta bajo el lema de “estudia e invierte en tu futuro con Zoe. Tu mejor oportunidad está aquí. Gana dinero y aprende trading con nosotros”.



¿Cómo funciona?

En audios divulgados por la emisora ‘W Radio’ se conocieron los planes y el servicio que prestan en Colombia. Según el medio, una persona puede inscribirse para estudiar, por ejemplo, ontología, marketing digital, neurociencia, inglés, y cualquiera de las otras 30 profundizaciones que poseen.

Para estudiar se hace una inversión de unos 500 dólares (casi 2 millones de pesos colombianos) y la persona puede recibir ganancias del 7.5 % mensualmente. Luego de tres años, el 100 % de la inversión inicial se recuperaría.



“Si tú refieres personas a ti te quedan como un bono. No es obligatorio”, señaló una funcionaria de la empresa, quien fue grabada por ‘W Radio’.



“Generación Zoe está haciendo cosas diferentes porque a ti te apoyan en el estudio. Es algo como único. (…) Acá en Colombia pagan a la DIAN miles de millones anuales por el tema de movimiento de cuentas entonces los bancos y el gobierno no quiere que le vaya muy bien a ellos”, añadió la mujer.

¿Qué responde la empresa?

“Si piensan que le voy a tener miedo a un juez, no tienen idea con quién se están relacionando”, aseguró Leonardo Cositorto, el director, en una conversación de Zoom reseñada por ‘La Nación’.



Por su parte, Cristián Bonilla, director administrativo de la fundación Zoe en Colombia, calificó los señalamientos de estafa como una “campaña un poco mediática”, dijo en la ‘W Radio’.



Además, enfatizó que la empresa se divide en dos campos: inversiones -por ejemplo, en criptomonedas- y estudio.



“El tema del estudio consiste en que tenemos una alianza estratégica con universidades. Cuando estudian ‘coaching’ reciben un auxilio educativo con unos beneficios (…)”, comentó.



“La compañía tiene todos los capitales. La compañía se estima que tiene un avalúo comercial de mil millones de dólares”, añadió.



Eso sí, aceptó que había un retraso en los pagos a las personas por los bloqueos de cuentas en diferentes países, pero que pese a ello, según él, no habría nada ilícito.



“Seguimos avanzando. Los usuarios pueden tener tranquilidad para responderles y reactivar actividades”, concluyó.

