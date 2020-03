Gasolina de particular era financiada con dinero de Alcaldía de Ibagué

Más de 3 millones de pesos se utilizaron para abastecer de combustible a un vehículo de servicio particular, pero lo grave de este caso es que las tanqueadas se hicieron siempre con el microchip asignado a una camioneta de la oficina de Espacio Público de la Alcaldía de Ibagué.

La denuncia instaurada por este hurto señala que los registros por consumo de combustible, que fueron de 157.000 pesos diarios con cargo al presupuesto de la Alcaldía, se dieron en días en que el carro oficial se encontraba inmovilizado en un taller de mecánica debido a un acidente de tránsito en el que se vio involucrado el año pasado.



Pese a que la camioneta estaba estacionada y en proceso de reparación debido a un choque, la investigación de la Contraloría Municipal este año logró detectar abastecimientos de gasolina en 19 oportunidades entre comienzos de noviembre de 2019 y enero del 2020 con costos superiores a los 3 millones de pesos.

Sin embargo, al revisar los tanqueos en las cámaras de la estación de servicio, se encontró que se hacían a un camión de propiedad de una ciudadana del municipio de Rioblanco que no tenía ninguna vinculación ni contrato con la Alcaldía de Ibagué.

En la investigacion, la Contraloría municipal encontró hallazgos administrativos toda vez que el director de Espacio Público de la administración anterior no entregó, al almacén de la Alcaldía, el microchip de tanqueo de la camioneta oficial.



Según la Contraloría, al no darse entrega oportuna del microchip de tanqueo se incumplió el principio de responsabilidad y se violó el artículo 34 del código disciplinario que establece como deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados.



Tampoco hubo control para el suministro y manejo del combustible por parte de la dirección anterior de la oficina de Recursos Físicos de la Alcaldía que permitió suministrar gasolina a un carro de servicio particular.



La investigación penal también fue asumida por la Fiscalía General de la Nación.



Ibagué