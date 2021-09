El drama para conseguir gasolina en estaciones de Cúcuta

Las largas filas para abastecerse de combustible en Cúcuta han generado controversia e inquietudes respecto al destino final y el tratamiento de la gasolina.



Mientras que algunos sostienen que está siendo enviada a Venezuela, otros argumentan que los pimpineros están de vuelta.



Sin embargo, la Gobernación de Norte de Santander y administradores de las principales estaciones de servicio, señalan que el motivo es otro, y este obedece al limitado cupo de gasolina subsidiada destinado por el Gobierno Nacional para el departamento.



El cupo es de 11 millones de galones de combustible y permite a los conductores pagar dos mil pesos menos en comparación con la gasolina en el interior del país. Un incremento del 30 por ciento podría poner punto final a las largas filas que se originan la primera y última semana de cada mes.



“Es un martirio tener que hacer fila para tanquear, esto nos genera pérdidas porque son varias horas quietos sin poder trabajar. A las autoridades les falta más mano dura para los que tienen de negocio esto y se dedican al contrabando”, expresó Adrián Otero, quien es taxista desde hace diez años.



Ante las múltiples quejas y peticiones de conductores de servicio público y vehículos particulares, se han puesto en marcha operativos para contrarrestar el contrabando de combustible e inmovilizar vehículos con tanques sobredimensionados.



Jhon Olivares, secretario de Gestión Minero Energética Sostenible de Norte de Santander, indicó que durante los primeros días de septiembre iniciaron los operativos con el acompañamiento de la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera. La meta es verificar el registro de autos venezolanos y sancionar a los revendedores.



“Vamos a mantener estos operativos de forma sorpresiva. Que las estaciones de servicio sepan que podemos validar de rutina todos los expendios. Asimismo, queremos implementar medidas tecnológicas que nos permitan entender cómo se está manejando el combustible subsidiado en el departamento y que la ciudadanía sepa que hay un proceso transparente en lo que se está haciendo para que todos obtengan el beneficio”, afirmó el funcionario.



Los vehículos inmovilizados tendrán el mismo tratamiento que tiene el combustible de contrabando y están sujetos a la chatarrización, incautación o extensión de dominio dependiendo las condiciones y el estado del automotor.



Por ahora, cientos de conductores se aprovisionan con anterioridad o tienen recipientes con gasolina suficiente para evitar pagar combustible a precio nacional.



“Yo pienso que la cultura del más vivo reina aquí, he visto conductores que llenan el tanque del carro y luego le echan a una o dos pimpinas. Y no es que luego las vendan, las guardan en casa y luego las usan. Este tipo de cosas hacen que la gasolina se acabe tan rápido”, asegura Norberto García, quien prefiere no hacer fila y pagar 2 mil pesos más por galón en otras estaciones.



El Gobierno redefinirá en octubre el cupo de gasolina subsidiada para cada departamento fronterizo. De esto dependerá que los nortesantandereanos se acostumbren al precio nacional o naturalizan las interminables filas en las estaciones de combustible.



CÚCUTA