Los ganaderos del centro y sur de Magdalena protagonizaron una impresionante caravana de camionetas de alta gama en el municipio de Plato, con el propósito de mostrar que están unidos y organizados para evitar que sus predios sean invadidos por desconocidos.



En esta zona del departamento, las alertas están encendidas luego de que en varios predios aparecieran marcas con aerosol en los árboles que sería el primer paso de un proceso de delimitación ilegal de las tierras que daría lugar a una posterior ocupación irregular de al menos unas 4.000 hectáreas.



La interminable caravana de camionetas de alta gama que transitan por una trocha del municipio de Plato

GANADEROS SE UNEN PARA ENFRENTAR T NO PERMITIR INVASORES EN SUS FINCAS pic.twitter.com/uLbhssKO10 — CAALGO (@Caalgo) September 19, 2022

Esta situación fue reportada en la vereda Los Chivos, zona rural de Plato, Magdalena. En esa localidad, aunque se realizó un consejo de seguridad donde se adoptaron algunas medidas, los ganaderos y agricultores, consideran que todavía no hay suficientes garantías para proteger sus predios de invasiones masivas.



Por esa razón, en una medida desesperada, se realizó el pasado sábado una convocatoria a protestar que tuvo una participación de por lo menores 400 dueños de fincas de la región.



En video publicado en Twitter se aprecia la interminable caravana de camionetas de alta gama que transitan por una trocha del municipio de Plato.



Los manifestantes eran ganaderos de los municipios como San Ángel, Tenerife, Plato, Granada y Pinto, entre otros, quienes posteriormente se ubicaron en la vía nacional para rechazar las invasiones.



“Hay una serie de indicios que nos permite concluir que están a punto de invadir. Hemos encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros una de la otra, lo que nos quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona”, manifestó Jefry Molina, un ganadero de la región.



Los participantes de la jornada de protesta usaron pendones con mensajes como: “ojo, no te dejes engañar, estas tierras tienen dueño. Ser invasor es un delito”.



Molina aseguró que las fincas que pretenden ser ocupadas pertenecen a unas 500 familias y en ellas además de la ganadería producen palma, maíz, yuca, ajonjolí, entre otras cosas.



Los ganaderos expresaron que como medida preventiva han fortalecido la vigilancia privada en sus propiedades y comprado radios para crear una red de cooperación que permita estar enterados en tiempo real y actuar inmediatamente ante cualquier intento de invasión.



“Toda una vida llevamos trabajando para construir lo de uno y que se lo quiten, eso no es justo”, dijo Molina.

Uribe se refirió a las invasiones y

posibles consecuencias que podría generar

El expresidente Álvaro Uribe en el marco de un foro organizado por el Centro Democrático en Pereira se refirió a las invasiones y posibles consecuencias que podría generar.



“No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor”, advirtió Uribe.



Agregó el ex mandatario que “¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión”.



El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo respondió a las afirmaciones de Uribe en su cuenta de twitter, donde expresó que “como siempre, la esencia paramilitar sale a flote en el ideario de @AlvaroUribeVel y en sus declaraciones. Tácitamente justifica la formación de grupos paramilitares so pretexto de invasiones. No es coincidencia que @jflafaurie hace poco haya propuesto revivir las Convivir”.

Reunión con ganaderos en Santa Marta



En la Zona Bananera, al norte de Magdalena, una finca de 23 hectáreas ya está siendo ocupada por unas 123 personas entre hombres, mujeres y niños.



Su propietario, Juan Fernando Gaviria dice estar preocupado, pues aunque la Policía acudió a retirar a los invasores no fue posible.



“Ni siquiera puedo aparecerme por allá porque es un riesgo para mi vida. Solo me queda confiar en la institucionalidad para no perder este terreno que es una herencia familiar”, expresó Gaviria, quien está esperando el resultado del proceso judicial que se inició a raíz de su denuncia formal ante la Fiscalía.



Para este lunes 19 de septiembre, se tiene prevista una reunión en el batallón Córdova entre los ganaderos de Magdalena y autoridades administrativas y fuerza pública.



El objetivo es escucharlos y plantear medidas contundentes que haga posible evitar las invasiones que se anuncian en este departamento.



