Los ganaderos, cultivadores y campesinos en general habitantes de cuatro departamentos de la subregión La Mojana iniciaron la venta de la rifa, a través de la cual buscan generar 2.000 millones de pesos en ganancias para iniciar el cierre de la ruptura en cara de gato.



Los líderes de la región organizadores de la iniciativa decidieron rifar 10 novillas de vientre, un torete y una tonelada de sal, con un bono de dos números, con un aporte de 200 mil pesos.



(Además: Barranquilla en el top 10 de ciudades con Índice de Competitividad)

“Con estos recursos de la rifa, más los aportes que nos puedan hacer las administraciones municipales de Ayapel en Córdoba, Achí y San Jacinto del Cauca en el Sur de Bolívar, Nechí en Antioquia, además de Majagual, Sucre (Sucre), Guaranda, San Marcos, Caimito, La Unión y San Benito Abad en Sucre podemos comenzar a trabajar”, dijo Aníbal Hanna, ganadero y productor de arroz de la zona de Ayapel.

Organizados en la región

Los trabajos los iniciaremos en enero de 2023 cuando haya llegado el verano FACEBOOK

TWITTER

Para este líder de La Mojana en Córdoba, la idea de la rifa comenzó a madurarse con el anuncio de Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, de no invertir más recursos en el cierre de cara de gato.



“Ese fue el detonante para nosotros. Fue así como los ganaderos quisimos hacer nuestro aporte para demostrarle al Gobierno Nacional que ese chorro de cara de gato se puede tapar, más ahora que con el canal de La Esperanza que se hizo en el sector, lo que ha permitido bajar el ingreso de las aguas del río Cauca por ese lugar”, dijo.



(Lea también: En video: aparatoso accidente de tránsito deja una mujer muerta y dos heridos)



Explicó que saben muy bien que no es el momento de comenzar a trabajar, porque las lluvias continúan, pero que es hora de iniciar la recolección de los recursos y estar preparados.



“Los trabajos los iniciaremos en enero de 2023 cuando haya llegado el verano en su plenitud, porque no podemos tirar los recursos al agua. Si el Gobierno Nacional decide para este tiempo invertir en el cierre de esa abertura, entonces guardamos el dinero para invertirlo en cualquier contingencia que se pueda presentar.

Entrega de bonos

Con relación a la entrega de los bonos dijo que estos se enviarán a todos los municipios de los cuatro departamentos, donde los líderes los repartirán para hacer la rifa el próximo 18 de noviembre.



Señaló que en muchos años no se vía una unión de los habitantes de La Mojana y El San Jorge por una causa justa.



(Puede interesarle: A turista le habrían robado $ 7 millones y lo amenazaron en playa del Tayrona)



“Es la hora que nosotros los líderes de la región hagamos algo por salvar a La Mojana. Los campesinos no tienen como, ni dónde sembrar sus cosechas. Las inundaciones están por todas parte, no hay tierra donde colocar un grano de arroz y aqueremos que nuestros pueblos vuelvan a florecer”, afirmó.



Indicó que han recibido el respaldo de los alcaldes, quienes prometieron aportar sus recursos para cerrar el punto por donde el río Cauca ha ocasionado todas las afectaciones

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo