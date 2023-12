Gamarra, el pueblo que no tendrá alcohol en esta Navidad por ley seca

Gamarra, puerto fluvial ubicado en el sur del Cesar, se prepara para una atípica jornada electoral.



(Además: Gran Bazar, la nueva plaza de mercado de Barranquilla lista para estrenar)



El próximo domingo 24 de diciembre, los más de 15 mil habitantes de este municipio deberán elegir el alcalde para el periodo 2024-2027, luego de que el voto en blanco obtuvo el 51,42 por ciento de la votación total. La cifra superó a los cuatro candidatos que se presentaron en las pasadas elecciones regionales del pasado 29 de octubre.

La fecha de este calendario electoral se determinó de acuerdo al Decreto de Ley 2241 de 1986, que establece en el artículo 137, que si el voto en blanco gana la elección se debe repetir el proceso con nuevos candidatos.



(También: Trabajadores de escenarios deportivos reclaman pagos y bloquean estadio en Barranquilla)



La nueva jornada electoral cayó como un balde de agua fría para los gamarrenses. Durante estos días, el ambiente de esta localidad está matizado entre las tradiciones navideñas y la fiesta democrática.



En los barrios San José, Fátima, San Martín, El Prado, predominan los destellos de luces multicolores de navidad. Muchas de las casas de estos sectores, están engalanadas con arbolitos y pesebres.



Se escuchan los villancicos, las novenas, impregnadas de la explosión de sabores de la natilla, buñuelos y tamales que hacen parte de las tradiciones gastronómicas. El aire se colma también de los golpes de tamboras ejecutados por los grupos juveniles ‘Quatra’, ‘Chandé’, ‘Son del río’, que alegran los rincones de esta localidad desde la pasada noche de velitas.



En otros sectores, se siente la expectativa en torno al nombre del nuevo gobernante.

Se aprecian los afiches, las vallas publicitarias, calcomanías que promocionan a los candidatos a la alcaldía.



Se escuchan los discursos y propuestas de los candidatos: Celso Arévalo del partido de la U, Cristian Márquez, partido político En Marcha, Dilzo Antonio Armesto Sampayo, del Movimiento de Salvación Nacional; Shirley Paola Franco Otálora, Partido Conservador y Sandra del Pilar Otálvarez Martínez, Coalición Pacto Histórico Colombia.



Pero, al compás del colorido navideño y campañas políticas, también se escuchan las críticas. Algunos se sienten molestos, pensando que la fecha del 24 de diciembre interfiere con sus planes familiares. Un descontento que también se extiende a una treintena de comerciantes que tienen sus negocios sobre la orilla del río Magdalena.

Debemos cerrar el negocio durante la medida de ley seca. ¡De donde vamos a sacar para pagar alquiler, insumos e impuestos!, no hay derecho FACEBOOK

TWITTER

Es el caso de Anay Meza, propietaria del estanco ‘Las Vegas’, dedicado a la venta de licores y bebidas gaseosas. Ella se siente afectada, ya que la jornada electoral comienza desde las 8:00 A.M. hasta las 4:00 P.M. del 24 de diciembre.



La fecha conlleva a la administración municipal decretar ley seca desde mañana 23 de diciembre hasta las 6:00 A.M. del día 25.



“Nosotros nos preparamos para celebrar la fiesta navideña con anterioridad, ya que muchos consumen su licor en esta época. Hicimos una inversión con expectativas de ganancias. Pero, ahora, debemos cerrar el negocio durante la medida de ley seca. ¡De donde vamos a sacar para pagar alquiler, insumos e impuestos!, no hay derecho”, recalcó la comerciante.



La inconformidad de este calendario, también preocupa a Juan de Dios García, dueño de un estadero, dedicado a la comercialización de pescado.



“Por estos días la faena de los pescadores se minimiza porque algunos salen a votar. Entonces debo esperar hasta el martes 26 de diciembre para volver a comprar pescado”, comentó García.



Para el desarrollo normal de las elecciones atípicas del 24 de diciembre, la Registraduría Nacional habilitó una nueva sede en Gamarra donde se adelantan labores pertinentes para esta nueva jornada.



En esta localidad podrán acudir a las urnas 11.248 personas para elegir al alcalde que los gobernará durante el periodo 2024-2027. De esta cifra, 5.809 son hombres y 5.439 mujeres.



En la zona se incrementó los operativos y controles de seguridad con más de 200 miembros de la Policía y Ejército Nacional, tras los fuertes disturbios que se registraron en vísperas de las elecciones del pasado 29 de octubre, que le costó la vida a Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar administrativa de la Registraduría, durante el incendio perpetrado por vándalos a esta entidad.



“Se han realizado varios Comités de Seguridad. Tenemos confianza en Dios que no se repitan los hechos lamentables que se presentaron hace pocos días. La comunidad debe tener un comportamiento mucho más objetivo y definir sus diferencias políticas en las urnas”, resaltó, Diomar Claro, alcalde de Gamarra.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar