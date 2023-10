Galeón San José: expertos en patrimonio sumergido exigen conocer estado de coordenadas

La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia insiste en sus cuestionamientos frente al manejo que las autoridades de la cultura le estarían dando a las coordenadas de ubicación del histórico Galeón Señor San José, que hoy, según esta veeduría, "se encuentran extraviadas".



El Galeón Señor San José fue hundido frente a las costas de Cartagena en el siglo XVIII por corsarios ingleses. Sus restos fueron hallados el 4 de diciembre del 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en labores que desarrolló la Armada Nacional.



Las respuestas entregadas por el Ministerio de Cultura no convencen a expertos en el Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia.



'No se sabe quién ha ejercido la cadena de custodia del sobre sellado con las coordenadas de los restos del galeón': veedor

Detalle de uno de los cañones del Galeón San José. Por los nuevos videos se determinóo que fue hecho en Sevilla, España. Foto: Presidencia

“Las coordenadas, suponíamos, que estaban en el Archivo General de la Nación desde los tiempos del presidente Juan Manuel Santos. Pero resulta que en una audiencia que hubo ante el Consejo de Estado el pasado 4 de agosto, bajo juramento, nos enteramos de que a los tres meses de iniciado el Gobierno de Iván Duque fueron enviadas al Ministerio de Cultura: sin nombre de un funcionario puntual, o sea, no hay responsable directo. No se sabe quién entrega en el archivo, no se sabe quién recibe el sobre, no se sabe quién ha ejercido la cadena de custodia de ese sobre sellado. Esto es muy grave para este patrimonio sumergido de la nación”, denunció Francisco Muñoz, director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, en entrevista con EL TIEMPO.



La respuesta del Ministerio de Cultura

Ante los cuestionamientos de la veeduría, el Ministerio de Cultura responde: "Todos los datos sobre coordenadas y, en general, sobre la ubicación material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, tendrán carácter reservado. Esta disposición es extensiva a la información que sobre la materia reposa actualmente en las entidades competentes".



La entidad insiste en que las coordenadas de ubicación del Galeón San José en el lecho marino- hundido por piratas ingleses frente a la Isla de Barú, en Cartagena de Indias- hacen parte de los documentos con reserva legal y "no pueden ser remitidos al contener datos sensibles que requieren mantener su carácter de custodia y de reserva".



Este debate cobra fuerza ahora que el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH; la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, con apoyo de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ADJE, han informado que conformarán una mesa técnica para construir una ruta de investigación especializada sobre el hallazgo del Galeón San José.

La Dimar ejercerá vigilancia y control de las actividades

marítimas que desarrollen contratistas

El mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho un 'guiño' al potencial humano y tecnológico de la Armada Nacional que tendría la capacidad de rescatar los tesoros del fondo marino sin acudir a agentes internacionales.



Hoy, el Ministerio de Cultura le recuerda a la veeduría que "La Dirección

General Marítima (Dimar) ejercerá vigilancia y control de las actividades

marítimas que desarrollen contratistas, según sus atribuciones y

competencias".



Así, la Dirección General Marítima (Dimar) mantendrá la función de otorgar las autorizaciones en los asuntos de su competencia y que, sin oponerse a lo establecido en la Ley 1675 de 2013- por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido-

"para así desarrollar o ejercer actividades o suscribir contratos para

exploración, intervención o aprovechamiento económico del Patrimonio

Cultural Sumergido", añade Mincultura.

Imagen de los pecios encontrados y que están en el informe del 2015 sobre el hallazgo del galeón San José. Foto: Informe de la MAC entregado al Gobierno Nacional en el 2015

Pero estas explicaciones no convencen a los veedores que insisten: "Hoy, el gobierno plantea un discurso como si nosotros estuviéramos pidiendo la información. ¿Nosotros lo que estamos indagando es por qué esas coordenadas que salieron del Archivo General de la Nación al inicio del gobierno Duque y cuál ha sido el manejo que se le ha dado? ¿Quién tiene ese sobre sellado? ¿Dónde está? Esas son las respuestas que exigimos.



Armando Martínez Garnica, presidente actual de la Academia Colombiana de Historia con sede en Bogotá, antiguo presidente del Archivo General de la Nación, fue quien manifestó ante el Consejo de Estado que a los tres meses de iniciado el Gobierno Duque las coordenadas fueron trasladadas al Ministerio de Cultura, bajo total hermetismo.



"Lo que hoy estamos cuestionando es por qué tuvieron que quitarle ese sobre con las coordenadas al Archivo General de la Nación, quiénes han manejado ese sobre con esa información: exigimos respuestas", concluye Muñoz.

