Coordenadas del Galeón San José son reservadas y están en manos del MinCultura

La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido elevó demanda penal contra el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación por la presunta desaparición de las coordenadas de ubicación de los restos y tesoros del galeón Señor San José, hundido por piratas ingleses frete a Cartagena de Indias en 1712.



“Solicitamos se adelanten las correspondientes investigaciones, sobre la presunta desaparición de las coordenadas de ubicación del galeón San José contenidas en un sobre lacrado que se suponía estaba en custodia del Archivo General de la Nación, por encargo inicial del Ministerio de Cultura de Colombia y posteriormente de la Presidencia de la República”, señala en uno de los apartes la veeduría en su denuncia ante la Fiscalía.

Imagen de los pecios encontrados y que están en el informe del 2015 sobre el hallazgo del galeón San José. Foto: Informe de la MAC entregado al Gobierno Nacional en el 2015

Los restos del galeón fueron hallados el 4 de diciembre del 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en labores que desarrolló la Armada Nacional.



“La presunta desaparición de ese sobre lacrado con las coordenadas de ubicación del Galeón San José constituye los presuntos delitos de peculado por apropiación y delitos contra el patrimonio cultural sumergido”, añade la denuncia de la veeduría conocida por EL TIEMPO.



Las coordenadas estaban en el Archivo General de la Nación desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



"Pero resulta que en una audiencia que hubo ante el Consejo de Estado el pasado 4 de agosto, bajo juramento, nos enteramos de que a los tres meses de iniciado el Gobierno de Iván Duque, las coordenadas fueron enviadas al Ministerio de Cultura: sin nombre de un funcionario puntual, o sea, no hay responsable directo. No se sabe quién entrega en el archivo, no se sabe quién recibe el sobre, no se sabe quién ha ejercido la cadena de custodia de ese sobre sellado. Esto es muy grave para este patrimonio sumergido de la nación”, había denunciado Francisco Muñoz, director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, en entrevista con EL TIEMPO.

Ministerio de Cultura asegura que el manejo

de las coordenadas ha sido transparente

Detalle de uno de los cañones del Galeón San José. Por los nuevos videos se determinóo que fue hecho en Sevilla, España. Foto: Presidencia

suscribieron acta: 'un sobre sellado y lacrado el cual dice contener

documentos en los cuales se encuentran consignadas coordenadas den ubicación del Galeón San José, de carácter de reservados FACEBOOK

TWITTER

En carta enviada a EL TIEMPO, El Ministerio de Cultura asegura que, efectivamente, el 10 de julio de 2018 el director del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, Dr. Armando Martínez Garnica y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura Dr. Juan Manuel Vargas Ayala, "suscribieron

un acta en la cual se lee: 'un sobre sellado y lacrado el cual dice contener

documentos en los cuales se encuentran consignadas las coordenadas de

ubicación del Galeón San José, los cuales tienen el carácter de reservados de

conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013: el

ingreso al Archivo General de la Nación de este sobre se hace por depósito

voluntario", señala el Ministerio de Cultura.



El sobre sellado y lacrado con las coordenadas

es propiedad del Ministerio de Cultura

Estas ánforass hacen parte de la carga que llevaba el galeón San José, que está a 600 metros de la superficie. Foto: Armada

Esta cartera le recuerda a la veeduría que "el sobre sellado y

lacrado es de propiedad del Ministerio de Cultura, por lo tanto, el AGN

únicamente funge como su tenedor y custodio, por lo cual, según las

instrucciones del propietario, queda expresamente prohibida su apertura y la

divulgación de su contenido a cualquier persona, este retornará a su

propietario una vez él mismo lo solicite por medio de escrito autorizado por la

señora Ministra de Cultura o el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio

de Cultura dirigido al director del AGN”.



Según la entidad, el 2 de octubre de 2023 la directora del Archivo respondió a un derecho de petición presentado por Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural, donde detalló el estado de traspaso del sobre sellado con las coordenadas al Ministerio de Cultura.



“Es absolutamente increíble e indignante que alguien (La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido) entregue a los medios de comunicación información errónea comprometiendo la transparente actuación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y del Archivo General de la Nación

Jorge Palacios Preciado", concluye la carta del Ministerio de Cultura.

Cartagena