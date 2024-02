Galeón San José: el llamado que hace la academia al Gobierno para frenar la exploración

Investigadores de la red de universitaria del patrimonio cultural sumergido de Colombia hacen un llamado al Presidente Gustavo Petro a frenar el proyecto que adelanta el Gobierno Nacional para el rescate de los tesoros del Galeón español Señor San José, hundido frente a Cartagena de Indias en 1708, por piratas inglés.



Imagen de los pecios encontrados y que están en el informe del 2015 sobre el hallazgo del galeón San José. Foto: Informe de la MAC entregado al Gobierno Nacional en el 2015

Este plan no cumple con ninguna normativa. Tiene demasiadas carencias

Los académicos elevaron este llamado durante el simposio internacional 'Perspectivas y desafíos del proyecto de investigación en el galeón San José', evento que reunió este jueves 22 de febrero a autoridades nacionales y expertos internacionales en patrimonio cultural sumergido, y en el cual, este viernes, el Gobierno Nacional hará la presentación oficial del proyecto con el cual la nación busca ir a las profundidades del mar por estos tesoros.



"Este plan no cumple con ninguna normativa. Tiene demasiadas carencias. Paradójicamente fue presentado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn)", señaló en entrevista con EL TIEMPO el profesor Juan Guillermo Marín, docente de la Universidad del Norte y directivo la red de universitaria del patrimonio cultural sumergido de Colombia.



"Estamos hablando de carencias que van desde lo jurídico, donde se desconoce la propia jurisprudencia colombiana en materia cultural; además de que se desconocen aspectos técnicos y metodológicos relacionados con naufragios del siglo XVI y XVII", agregó el docente.



Según el académico, uno de los problemas radica en que Colombia no cuenta con el panorama e investigación previa necesaria para llevar a cabo una exploración de esta gran complejidad.



“La unidad de arqueología subacuática de México lleva desde 1992 recibiendo entre 50 y 70 mil dólares al año y han desarrollado más de 50 proyectos de investigación científica y han conseguido premios en prácticas sobre patrimonio cultural sumergido. Eso les ha tomado 30 años de experiencia. Nosotros no tenemos ni un año de experiencia y ya vamos a invertir 4.5 millones de dólares en una investigación, supuestamente científica con uno objetivos que no están claros”, señala Marín, que hizo estas críticas ante los expertos científicos internacionales que llegaron a Cartagena.

Alrededor del hallazgo arqueológico la vida marina es muy dinámica. Foto: Armada Nacional

El barco esconde en sus entrañas joyas, piedras preciosas, oro, plata, cañones y otros materiales de guerra, cerámicas, documentos, encomiendas y más. El cálculo del Gobierno nacional es de diez mil millones de dólares.



Este viernes, la Armada Nacional presentará el barco científico ARC Caribe, que tiene la misión, entre otras tecnologías, de ir por los tesoros del Galeón San José en aguas profundas del mar Caribe.

Inicia el litigio legal por el millonario tesoro

El galeón San José, antes de ser extraído de las profundidades acuáticas del mar Caribe pasará primero por una multimillonaria disputa legal entre el Gobierno colombiano y la empresa estadounidense Sea Search Armada, la cual demandó el año pasado a la nación por el reclamo de este descubrimiento.



La empresa reclama un total de 10.000 millones de dólares, es decir, alrededor de 40.000 millones de pesos colombianos, lo que correspondería al 50 por ciento del tesoro que yace en el galeón San José.



Así lo anunció la directora (e)de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Paula Robledo Silva, quien informó que a partir de este momento se inicia el litigio arbitrio contra la empresa norteamericana.



La compañía Sea Search Armada argumenta que ya había descubierto las coordenadas del Galeón en 1982; Robledo, por su parte, sostiene que no es cierto.



“El reporte confidencial de 1982 presentado ante la Dimar ni siquiera menciona el galeón; y el fallo de 2007 de la Corte Suprema de Justicia jamás reconoció a esta compañía ningún derecho sobre el galeón San José en particular”, sostiene la directora encargada Andje.

Estas ánforas hacen parte de la carga que llevaba el galeón San José, Foto: Armada y EL TIEMPO

La Andje había intentado acabar con la demanda en una etapa temprana, alegando que la Corte Permanente de Arbitraje no era el escenario para definir este pleito legal; sin embargo, la Corte negó esta solicitud, dando paso así al litigio.



“El camino de la defensa de nuestro galeón San José no será un camino fácil. No es el tesoro del galeón, es nuestro patrimonio cultural”, declaró Robledo.



Mientras el pleito apenas comienza, el Gobierno pronostica que entre los meses de marzo, abril y mayo de este año se iniciarían las primeras aproximaciones a los tesoros que oculta.

Las primeras piezas que se extraigan serán analizadas en laboratorios de la Armada Nacional. Foto: Dirección General Marítima

Las primeras piezas que se extraigan serán analizadas en laboratorios de la Armada Nacional.



El galeón Señor San José, descubierto en 2015, es considerado por expertos uno de los hallazgos más valiosos e importantes en materia arqueológica e histórica.



El navío esconde en su interior múltiples joyas, piedras preciosas, oro, plata, cañones y otros materiales de guerra, cerámicas, documentos históricos, encomiendas y otros elementos de gran importancia cultural e histórica para el patrimonio cultural, tanto para Colombia como el mundo.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas