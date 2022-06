Luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram, donde advierte que después de las elecciones para la Presidencia de la República de este domingo en Colombia va a realizar la prueba del polígrafo para despedir a quienes voten por Gustavo Petro, el médico cirujano Gabriel Cubillos denunció amenazas en su contra y contra sus colaboradores y familiares.

En un nuevo video, el director de la clínica Obesidad y Envejecimiento, ubicada en Bogotá, manifestó que el video conocido durante esta semana y que recibió fuertes críticas en redes sociales fue sacado de contexto.



“Quiero aclarar que cosas se salieron de contexto porque publiqué un video que editaron (…) hace más de 30 años que le doy empleo a muchas personas. A mí no me han regalado nada, ni espero nada, todo lo que hago, lo hago por mi familia, mis colaboradores y mis pacientes”, señala el experto cirujano.



Cubillos resaltó que el 90 por ciento de sus colaboradores son madres cabeza de familia que llevan hasta 20 años trabajando con él. Además, indicó que les paga muy bien.



“El salario mínimo mío no es ese irrisorio que hay en el país. Fui de los pocos que mantuvieron los salarios y el personal durante los dos años de la pandemia que no pudimos trabajar”, destacó.

Le puede interesar: Por contingencia del Metro, Medellín levantó el pico y placa



Durante esta semana en redes sociales se desató una fuerte polémica tras las declaraciones que, según Cubillos fueron sacadas de contexto, que “no le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún guerrillero”.



“Yo no voy a esperar, ni soy representante de un guerrillero, yo no me identifico con ese tipo de personas (…) tengo más de 100 trabajadores y no pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña (…). La recomendación que le doy a los empresarios es lo que voy a hacer yo, que después de elecciones voy a realizar la prueba del polígrafo a mis empleados y el que haya votado por Petro se va de mi empresa…”, dice en el video que habría sido sacado de contexto.



El abogado penalista Elmer Montaña, señaló que el video conocido durante esta semana es una falta grave del médico cirujano, pues “es un claro hecho de constreñimiento al sufragante, y eso es un delito”.



“El artículo 387 del Código Penal manifiesta como delito el constreñimiento al sufragante y puede pagar una pena de entre 4 y 9 años. Se ve claramente que está amenazando a sus empleados al cooptar sus derechos en mecanismos de participación”, aseveró Montaña, quien aseguró que, vía correo electrónico, radicó una petición ante la Fiscalía para que se le investigue.

Lea también: Consulte aquí si va a llover en su ciudad el día de las elecciones



Montaña aseguró, además, que ya radicó una queja ante el Tribunal de Ética Médica de Bogotá porque el primer video se hace desde su consultorio y vestido con su uniforme, lo cual “es una clara violación a su investidura de médico”.



“Él puede hablar lo que quiera de los petristas o de Petro, está en su derecho. Pero lo que hace es amenazar a sus colaboradores. El video no tiene ninguna edición, tiene un principio y un fin, está amenazando a sus subalternos”, respondió Montaña.



En el nuevo video de aproximadamente 4 minutos de duración, Cubillos también explica que solo quiere saber qué personas están a su lado en estos momentos.



“Si algunas palabras mías hirieron alguna susceptibilidad lo lamento y pido disculpas, pero no por eso voy a dejar de decir que he recibido amenazas. Si me pasa algo, el responsable es Gustavo Petro”, señaló el cirujano.

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET