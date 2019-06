El futuro incierto del restaurante Interno en la cárcel de Cartagena

La sentencia T 126 emitida por la Corte Constitucional en el año 2009 ordenó el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego ubicada en el centro Histórico de Cartagena. Allí opera uno de los más importantes proyectos de resocialización del país: El restaurante Interno.



El fallo de la corte es la respuesta a una tutela elevada por la Defensoría del Pueblo ante el pésimo estado de la infraestructura del penal, el riesgo por salubridad de las reclusas y la falta de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos de las penadas.



A lo anterior se suma que el penal opera en un predio privado, cuyos propietarios elevaron una demanda contra el Distrito de Cartagena, responsable del penal, que no es administrado por el Inpec.

No obstante, solo hasta esta este año se dio luz verde para el traslado de las reclusas a una sede nueva, que ya está en pie en el municipio de Turbaco.

Se trata de un edificio que sería hotel, pero que gracias a un convenio entre las administraciones de Cartagena y Turbaco, se convertiría en la nueva cárcel.

La modelo Johana Bahamón es la creadora de este restaurante, ella copió la idea de un restaurante que funciona dentro de una cárcel en Milán, Italia. Aquí muestra un bolso tejido por las reclusas. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Hoy, el mayor escollo que tiene el traslado son los vecinos del predio que sostienen que la llegada del penal para mujeres devaluaría las viviendas en Turbaco y podría traer inseguridad.



Este martes, La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, la reubicación urgente e inmediata de las 160 mujeres y de todo el personal de la cárcel, y le dio un plazo 24 horas para informar sobre el plan de acción a ejecutar y las gestiones adelantadas para el traslado urgente e inmediato de todo el personal del establecimiento carcelario.

El futuro incierto del restaurante interno

Pero la llegada del penal al municipio de Turbaco tiene el respaldo del alcalde del municipio, y según el director de la cárcel, Jaime De Ávila, antes de finalizar este año, el trasteo será un hecho.



“Ya está el visto bueno tanto del alcalde de Turbaco como del alcalde de Cartagena, que ya entendieron que este es un tema urgente y para atender una emergencia humanitaria”. Señala De Ávila.



Cabe señalar que la principal carta de presentación del programa de resocialización del penal de San Diego, incluso a nivel internacional, es el restaurante Interno, el cual es atendido por las mismas reclusas.

El Restaurante abre todas las tardes en el Centro Histórico de Cartagena y sus comensales son viajeros de todo el mundo. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Desde su apertura el 15 de diciembre del 2016, el restaurante, ubicado dentro del penal, se ha convertido en la principal ventana de resocialización para el regreso a la libertad de las reclusas que incluso han salido a trabajar a otros establecimientos exclusivos de la ciudad, otras montan sus negocios y muchas regresan a Interno para trabajar.



El atractivo del restaurante es precisamente que está ubicado en el Centro Histórico, la joya de la corona del turismo nacional visitado por viajeros de todo el mundo. De hecho, fue declarado por la revista Time como uno de los 100 mejores restaurantes del mundo.



No obstante, con el traslado de las reclusas a San Diego Interno a Turbaco, hay dudas sobre la continuidad del proyecto.

Las reclusas de Interno se prepararon con grandes chef colombianos y extranjeros para atender a la mejor clientela del mundo. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Según Jaime de Ávila, director de la cárcel de San Diego, el traslado del restaurante a Turbaco hace parte del proyecto.



“El restaurante por supuesto que está incluido en el convenio que se suscribió entre ambas alcaldías, pero falta el visto bueno la fundación que creó el restaurante”, dice de Ávila.



El director se refiere a la Fundación ‘Acción Interno’ que dirige la modelo colombiana Johana Bahamón con proyectos de socialización de la comunidad carcelaria en varios penales del país, con proyectos de teatro, la gastronomía y hasta una agencia de publicidad.

Hasta el momento no se nos ha notificado de manera oficial que la cárcel dejará de operar en San Diego FACEBOOK

TWITTER

Todos los procesos son ejecutados por las reclusas

El TIEMPO se comunicó con la Fundación ‘Acción Interno’ donde aseguraron que aún no se pronunciarán sobre el tema hasta tanto el traslado sea un hecho.



“Hasta el momento no se nos ha notificado de manera oficial que la cárcel dejará de operar en San Diego”, le dijo a este diario un vocero de la Fundación.



Según el director del penal, restaurante es muy importante para la población carcelaria de San Diego, pero, “Interno no podría quedarse donde hoy funciona el penal porque es un predio privado que incluso tiene una demanda”, dice De Ávila.

Interno no podría quedarse donde hoy funciona el penal porque es un predio privado que incluso tiene una demanda FACEBOOK

TWITTER

La otra alternativa sería el traslado todos los días desde Turbaco hasta el Centro Histórico del grupo de 25 reclusas que ofician como cocineras y meseras del restaurante.



Pero según De Ávila esto es imposible porque la cárcel no cuenta con un medio de transporte, además porque las horas de mayor trabajo y actividad del restaurante interno son en la noche, cuando comensales venidos de todo el mundo se sientan a manteles para ser atendidos y degustar platos exquisitos hechos por mujeres, muchas condenadas por narcotráfico, lesiones personales, homicidios y todo tipo de crímenes, pero que hoy, con la frente en alto le dicen al mundo: ‘Las segundas oportunidades si existen’, como reza el lema del restaurante.



“Los jueces de ejecución de penas no permiten actividades de trabajo y resocialización extramuros”, sentencia el director de Ávila.

Las segundas oportunidades sí existen es el lema de Interno el restaurante del Centro Histórico de Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Dentro del restaurante y el penal la vida sigue como si nada y ninguna decisión externa hoy altera a la comunidad. Es más, son incrédulos sobre el traslado.



“Del traslado de la cárcel vengo escuchando hace 16 años que llegué a trabajar acá y nunca nos han sacado. Particularmente a nosotros, la guardia, por seguridad, nos conviene estar acá, donde somos infranqueables a un ataque o intento de rescate masivo… allá en Turbaco estaríamos más expuestos”, dice el guardia que el pasado lunes coordinaba el ingreso de las reclusas al restaurante.



Pero en materia humanitaria y para la salubridad de las 160 reclusas si es urgente el traslado.



La segunda planta del edificio fue desalojada hace años y está a punto de colapsar. En el primer piso las penadas viven hacinadas con entre 15 y 20 mujeres durmiendo en un mismo pabellón.

Esto no es un capricho de la alcaldía de Cartagena para perjudicar a la gente de Turbaco es la respuesta a una orden judicial como respuesta a una urgencia humanitaria FACEBOOK

TWITTER

“Esto no es un capricho de la alcaldía de Cartagena para perjudicar a la gente de Turbaco es la respuesta a una orden judicial como respuesta a una urgencia humanitaria”, señaló el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira.



El mandatario también ha dicho que enviará a 40 reclusas que ya tienen condena a otras cárceles del país.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas