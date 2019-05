Fundación Luker, de Manizales, gestionará proyecto para cacaoteros

La Fundación Luker, con sede en Manizales, será la encargada de desarrollar el proyecto Efecto Cacao, una iniciativa de la Alianza Global para el Desarrollo (GDA, por sus siglas en inglés) que busca impactar la vida de 950 productores de cacao en el Huila, Urabá y Bajo Cauca

El proyecto se logró tras la convocatoria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid -por sus siglas en inglés-, que buscó en Colombia alianzas con los privados para lograr un proyecto con amplia duración en el tiempo.



Pese a que con la ejecución de Efecto Cacao no se beneficia ningún municipio caldense, porque en el momento se encuentra libre de cultivos ilícitos y el desarrollo del posconflicto es satisfactorio, una “buena parte” de los recursos aportados por la Usaid, se gestionarán desde Manizales. Así lo expresó Pablo Jaramillo Villegas, gerente de la Fundación Luker.



“La ciudad se beneficia porque los 6 millones de dólares del proyecto pasan por Manizales. Buena parte del equipo directivo y administrativo es de la ciudad, además se contratarán varios servicios con empresas locales”, indicó.



Jaramillo agregó que este es un paso importante para demostrar que en la región hay entidades capaces de liderar proyectos de gran envergadura.



“La Usaid se sorprendió con que en Manizales encontraran una fundación con la capacidad de gestionar este tipo de proyectos, lo que nos alegra, porque de esa manera podemos tener credenciales para seguir buscando alianzas que -a largo plazo- impacten más a nuestra región”, indicó el directivo.



Entre tanto, quienes se beneficiarán serán las 950 familias de cacaoteros que quisieron participar del proyecto, que no solo tiene un foco agrícola, sino también social.



“Este no es un programa de sustitución de cultivos, lo que buscamos es que logren ver que, con buenas técnicas, pueden tener productos que les generan paz y representen ingresos por encima del salario mínimo, pues hoy sus utilidades representan medio”, comentó Julia Inés Ocampo, directora de Efecto Cacao.



En lo referente a cultivos, el apoyo se verá reflejado en el mejoramiento y nueva siembra de 1.340 hectáreas de cacao. En el ámbito social, se adelantarán formaciones en emprendimiento para las familias de los cultivadores, de manera que puedan tener emprendimientos adicionales.



Además, la Fundación Luker desarrollará proyectos educativos en seis escuelas de Necoclí, Antioquia.



"Los primeros resultados se verán en los temas sociales con la educación de niños y la resiliencia de la comunidad. A nivel de ingresos, será a partir de 2020, cuando se incremente la producción, pues hoy están por el orden de los 350 kilos por hectárea cuando deberían ser 800", añadió Ocampo.



Efecto Cacao tendrá una duración de cinco años, en los que esperan fortalecer 17 asociaciones de cacaoteros en estas tres zonas del país, de manera que el proyecto permanezca en el tiempo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO