Fundación de Shakira podrá construir su segundo colegio en Cartagena

La inspección de Policía de Arroyo Grande, en Cartagena, ordenó el levantamiento del Statu Quo, decretado el 31 de mayo de 2018, que protegía a un grupo de ciudadanos que alega posesión sobre el predio donde la Fundación Mario Santo Domingo busca construir un mega proyecto de vivienda de interés social y un colegio de la Fundación Pies descalzos de la cantante barranquillera Shakira.



Así lo informó Álvaro González Fortich, vocero de la Fundación Mario Santo Domingo, quien aseguró que en los próximos meses se iniciarán las obras.

“Nos sentimos muy complacidos porque finalmente se puso fin a este proceso que solo perjudicaba a la comunidad. No solo las 17.000 personas que habitan la zona se verán beneficiadas por la medida, también lo harán los más de 50.000 habitantes de los alrededores que por fin podrán tener acceso a equipamientos sociales como colegios, CDIs, hospitales, bibliotecas y parques”, dijo González Fortich.

La piedra en el zapato del proyecto es el ciudadano Manuel Hernández y su familia, que en enero del 2018 habían presentado una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, así como transferencia de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales, y exigían derechos sobre los predios.



Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda promovía el proyecto como el modelo de intervención de desarrollo urbano, social e inmobiliario más grande del país.

De hecho, el pasado 2 de noviembre la cantante barranquillera llegó hasta Villas de Aranjuez para poner la primera piedra del megacolegio Pies Descalzos, el segundo en Cartagena, luego de que inaugurara hace 5 años un gran centro educativo en el Cerro de la Popa.



“Es importante destacar que la Fundación es el Gerente Integral de Ciudad del Bicentenario y, como tal, administra el patrimonio autónomo de tierras, junto con la Nación, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía de Cartagena, un territorio cuya única finalidad será dar viviendas y mejorar la calidad de vida a más de 200.000 personas”, agregó González Fortich.



El dictamen pericial señala: “una vez finalizada la inspección del inmueble podemos afirmar que los querellantes no tienen razón para alegar que su posesión sobre las tierras está siendo perturbada, por la sencilla razón de que no se observó posesión de ellos sobre las mismas. No es posible perturbar la posesión de un bien cuando ni siquiera este se tiene. Se ha determinado claramente que no existe poseedor diferente a la Fundación Mario Santo Domingo”.



En el año 2008, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), había radicado el macroproyecto de vivienda de interés social en Ciudad del Bicentenario mediante la resolución 2362 de 2008, y se declaró el predio de utilidad pública.



Manuel Hernández y su familia aseguraron que apelarán la medida.



