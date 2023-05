En medio de un derroche de color, arte y creatividad, la Fundación A la Rueda Rueda celebró este jueves 4 de mayo sus primeros 10 años en funcionamiento con la entrega oficial del nuevo Centro de Ocio Creativo A la Rueda Rueda.



La sede cuenta con un espacio de 1.800 metros cuadrados, que está ubicada en la Vía Guateque, en el sur de Montería (Córdoba), beneficiando a 400 niños de comunidades vulnerables de la ciudad.



Los menores ahora cuentan con nueva cocina, aulas dotadas, cancha múltiple, salón multifuncional y una batería sanitaria que fortalecen la estrategia del Modelo Pedagógico de Ocio Creativo.



El evento contó con la participación de entidades aliadas tanto del sector público como privado, docentes, menores incluidos en la cobertura y fue encabezado por la directora de la Fundación A la Rueda Rueda, Vivi Barguil Bechara, a quien se le vio muy emotiva y no pudo contener las lágrimas en su intervención.



“Tengo ganas de llorar, esto significa muchos años de esfuerzo, de trabajo duro, de no dormir, de muchos desvelos. Pero ver esto hecho ya una realidad es una alegría y un orgullo saber que tenemos casi ya el deber cumplido”, reconoció la directora.

Así se levantó la nueva sede

Ella, oriunda precisamente de la capital cordobesa, estuvo hasta el último momento afinando los pormenores de esta celebración, sin importar los 32 grados centígrados de temperatura que se registraba minutos antes del evento.



Su recompensa a cambio fueron las sonrisas de niños y niñas que se declararon contentos con su nuevo Centro de Ocio Creativo.



“Llevábamos casi siete años, dentro de los cuales hay historias tristes, constructores que vinieron y nos estafaron. Nos tocó demoler lo que teníamos, volver a construir, conseguir la plata que ya habíamos invertido. Pero bueno, todo en la vida se necesita hacerlo con lucha y aquí está. Lo que se hace con amor se consigue”, agregó Barguil.



Si bien la Fundación, con sus diferentes líneas de atención, ha impactado a miles de niños y jóvenes en Córdoba, Sucre y la región, la directora explicó que se ha abierto esta sede en Montería, entre otras razones, principalmente el trabajo infantil, el hambre y la educación.



En el acto, hubo espacio para reconocer el gesto del ganadero Gabriel González Petro, quien donó el espacio. Asimismo, la Fundación recordó que la Embajada de Japón otorgó hace un mes unos recursos para construir el comedor que va a tener una capacidad para 600 niños.



Era una fiesta y eso se reflejó en el grupo de artistas, menores de edad y beneficiarios de la Fundación, quienes amenizaron el momento, a través de la Orquesta Infantil y Juvenil A la Rueda Rueda, que entonaron ritmos musicales del porro, género tradicional de esta población.



Tampoco faltaron los cumbiamberitos y cumbiamberitas, que recibieron a los visitantes a la celebración de los 10 años de la Fundación con los bailes que aprendieron en las clases de Danza que les brindan los profesores en esta sede.

La destreza de Matías con el baile

De hecho, fueron los beneficiarios los que se animaron a resaltar el nuevo espacio en que el podrán vivir más experiencias bajo la comodidad y no en una “caja de pollitos”, como denominó un joven a la anterior sede, que era una pequeña casa en calidad de alquiler.



“Me siento alegre, me siento feliz, porque son 10 años que cumple la Fundación. (Los espacios) me parecen excelente, porque aquí uno puede respirar bien y recrear nuevas cosas”, contó Matías Mendoza Gamboa.



Él tiene 9 años y es de Montería. Vive en el sector de Furatena, una zona que surgió de una invasión y, así como otros sectores beneficiados, como Los Recuerdos, sus habitantes conviven en precarias condiciones.



Su madre, Paola Gamboa, se declaró orgullosa por el progreso que ha mostrado el menor desde que ingresó a la Fundación. Según indicó, fue hace un año, en un momento delicado para la familia, cuando su esposo y padre de Matías murió.



“Me siento bendecida y afortunada de tener a mi hijo obteniendo nuevos conocimientos. Este es un espacio adecuado, donde él se puede expresar, no solo en danza, sino en ajedrez. Fuimos a Barranquilla el año pasado y fue una experiencia magnífica, teniendo en cuenta los pocos recursos que tenemos, pero contamos con el apoyo de la Fundación”, manifestó la ama de casa, de 32 años.



Y es que, en estos nuevos y amplios salones, los niños monterianos no solo reciben preparación en fútbol, ajedrez, atletismo, boleibol y boxeo, sino también en música, danza y y pintura, contando con todas las herramientas, garantizando así sus destrezas.

El comedor tendrá una capacidad para 600 menores. Foto: Vanexa Romero

Las pinturas de los menores no faltaron

En el evento también se destacó la presencia de 10 pinturas de lienzo con acrílico ubicadas en la sala de danza, teniendo como autores a los mismos niños inspirados en sus vivencias y en el entorno con el que conviven a diario.



“Pinté un caballo, porque es un espíritu de tranquilidad”, describió Luz Estela Machado, una menor de 12 años que le agregó a su pintura colores como el rojo, el amarillo, el verde y el dorado.



El presbítero y vicepresidente de la Fundación, Juan Cañellas Barceló, bendijo cada espacio del nuevo Centro de Ocio Creativo A la Rueda Rueda, augurando éxitos en el futuro de este proceso.



Justamente sobre su futuro, la directora Vivi Barguil aseguró: “la idea es que 1.200 niños empiecen a venir aquí a la Fundación el otro año. Queremos capacitar a los niños mayores en un oficio para que ellos puedan salir con herramientas. También vamos a capacitar a madres para empoderarlas”.



Un coctel ofrecido por la Fundación a los visitantes y una tarima llena de bailarines fueron el marco que cerró un evento lleno de alegría por los 10 años de la Fundación A la Rueda Rueda en Montería.

Deivis López

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA