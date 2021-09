Miperro o Satanás: nombres que funcionarios podrán abstenerse de registrar

Colombia ha sido un país en el que se han registrado a personas con nombres ofensivos, insólitos o denigrantes. Pero esto podría ya ser historia pasada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este sábado que sus funcionarios no estarán obligados a registrar nombres como Miperro, Híbrido, Judas, Belcebú, Satanás, entre otros.



Así lo aseguró Rodrigo Pérez Monroy, director nacional de Registro Civil de la Registraduría.



La entidad señala que, pese a que la norma no limita de manera radical la libertad de los padres para dar el nombre que deseen a sus hijos, los funcionarios pueden abstenerse de registrar nombres que podrían atentar contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia.



La razón: por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor.



La Registraduría detalló que el funcionario registral podrá recurrir a un defensor de menores para que intervenga sobre la denominación que ese padre quiere.



“Los funcionarios notariales no están en la obligación de suscribir ese tipo de nombres”, reiteró Pérez Monroy.



El funcionario dijo que los padres no podrán ponerle a sus hijos nombres que en el futuro puedan incidir en el libre desarrollo de su personalidad. Resaltó que se evitará que sean víctimas de matoneo por algún gusto particular del padre o de la madre o por su creatividad.



“No se niega la inscripción, pero si hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, señaló Pérez Monroy a través de un comunicado oficial.



La Registraduría señala que al 31 de diciembre del 2020 se registraron 619.504 niños cuyos padres les pusieron, entre otros, nombres de artistas y deportistas mundialmente conocidos como Cristiano, James, Neymar, Maluma. Pero también se registraron nombres más exóticos como Chespirito, Warnerbro y Joku, entre otros.



Otros casos han sido los de menores nombrados como Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal, Alison Lupita. Sin embargo, este tipo de nombres, aclara la Registraduría, son aceptados por no tornarse denigrantes u ofensivos para la niña o el niño recién nacido.



EL TIEMPO



