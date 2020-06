Alcaldía justificó rumba de funcionarios públicos en plena cuarentena

El pasado viernes 26 de junio, circularon en las redes sociales unas fotografías que muestran a un grupo de contratistas de la Alcaldía de Santa Marta celebrando un cumpleaños en su lugar de trabajo sin tapabocas y posteriormente ingiriendo licor en otro lugar, justo cuando regían el toque de queda y la ley seca en el Distrito.

Por esa razón, el comportamiento de los jóvenes que prestan sus servicios laborales en el Departamento Administrativo de Medio Ambiente, Dadsa, generó críticas y rechazo de la gente que pedía una sanción para ellos, tal como ha sucedido con aquellos ciudadanos que han sido sorprendidos violando las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno.



La alcaldesa Virna Johnson, se pronunció por Twitter sobre estos hechos y solicitó que se adelantara una investigación para establecer si existió o no una conducta irregular de los contratistas.

"El ejercicio de la función pública exige la mayor rigurosidad en el respeto por las normas. Conductas como las presentadas en estos días por algunos servidores públicos violando los protocolos de bioseguridad y autocuidado son inaceptables", manifestó la mandataria.



En otro trino, la mandataria añadió que de acuerdo al resultado de las investigaciones se le aplicaría las sanciones respectivas a las personas responsables. "Los servidores públicos, siempre, debemos dar ejemplo con nuestro comportamiento", concluyó.



No obstante, la directora del Dadsa, Patricia Caicedo, se refirió a lo sucedido, asegurando que tras adelantarse las averiguaciones se estableció que "hubo una pequeña celebración con torta por parte de varios compañeros de trabajo por motivo del cumpleaños de Danilo Beltrán; al momento de la foto se retiran el tapaboca para registrar bien sus rostros, luego se lo pusieron, cantaron el cumpleaños, partieron la torta y terminó".

Sobre la foto posterior en la que se ve a los cuatro contratistas ingiriendo licor dijo que "no hubo compra de bebidas para el consumo en establecimiento público como lo establece el decreto nacional 749 de 2020, dado que era una bebida guardada previamente para la ocasión. Adicionalmente, consumir licor domésticamente no está prohibido”.



Finalmente, informó que no hubo ninguna sanción a los involucrados, sino únicamente un llamado de atención sobre el estricto acatamiento de las normas y cumplimiento de las directivas presidenciales, del gobernador y alcaldesa.



