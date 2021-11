Denuncian presunto acoso sexual en la Gobernación del Quindío

Una empleada de servicios generales de la Gobernación del Quindío denunció ante la Fiscalía al jefe de prensa de la entidad, Ricardo Medina, porque, según ella, la viene acosando sexualmente desde hace meses.



De acuerdo a los hechos relatados por Luz Adriana Celemín, la primera vez que se presentó el presunto acoso fue en julio de este año, cuando ella le solicitó el préstamo de tres platos de la oficina de comunicaciones.





(Además: Por error ortográfico, detectaron diploma falso de exdirector TIC de Neiva)

‘’Él se fue detrás de mí y cuando yo me agaché a sacar los platos él me sobó su miembro en mis nalgas y cerró la puerta con seguro, cuando se estaba desabrochando el pantalón y me mostró su miembro y me dice que le haga sexo oral. Yo estaba asustada y le pedí que abriera la puerta y llegó otro funcionario’’, le narró la mujer a este medio.



Además, relató que ya le había contado los hechos a un alto funcionario de la entidad y ‘"él me dijo que había hablado con él y que no se iba a meter conmigo, que dejáramos todo así y que no le contara a nadie. Después Ricardo me escribió un mensaje (por WhatsApp) pidiéndome disculpas. En agosto me citó en un baño, pero yo no fui y en noviembre volvió a pasar, yo estaba sentada me cogió la mano y la llevó a su miembro’’.



(Lea también: Vives podría quedar libre y no llegaría a juicio, dice abogado de víctimas)



Y añadió que, aunque Medina ha argumentado en varios medios de comunicación que todo se debe a una persecución política ‘’no es así, porque él no es político como para decir eso, él está enredando las cosas. También dijo que yo era una cochina y que él había encontrado ratas en la oficina y que por eso me había escrito por WhatsApp".



Por su parte, Medina expresó que las denuncias son falsas y que está preparando acciones legales en contra de la mujer y de las personas que están detrás de esta situación.



"’Todo esto está afectando a mi mamá, a mi esposa y a mis hijas, yo me acojo al debido proceso y tengo todo el derecho de defenderme. Uno tiene que partir de la presunción de inocencia, pero no lo están tomando así y nadie me está dando la opción de defenderme", afirmó.



(En otras noticias: Los líos de la revocatoria a Daniel Quintero)



Añadió que se trata de un ataque muy mediático, "es totalmente una calumnia en mi contra, pero las autoridades son las que tienen la última palabra, no la gente y me pongo a disposición en este proceso", complementó Medina.