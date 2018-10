Investigarán a funcionaria que incitó agresión a informales de Cúcuta 

La Personería de Cúcuta inició esta semana un proceso de indagación preliminar contra Sandra Roa, subsecretaria de Gobierno de Cúcuta, quien suscitó una fuerte polémica al solicitar a la ciudadanía a que ‘agarre a empujones’ a los vendedores informales del centro de la capital nortesantandereana.

Las declaraciones de esta funcionaria, que lideró algunos operativos de desalojo del espacio público, fueron ofrecidas en una entrevista a un medio de comunicación, cuando le preguntaban sobre el fenómeno de la informalidad en la ciudad fronteriza, cuyos índices se encuentran disparados por la migración venezolana.

“A toda la ciudadanía pido que salgan a la calle y me acompañen a agarrar a empujones a los vendedores informales o informales que no obedecen las órdenes de no ser ordenados”, aseveró esta empleada de la administración municipal.



Organizaciones sociales como la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) rechazaron estas afirmaciones, solicitaron la renuncia de Roa y pidieron a los entes de control una investigación preliminar contra esta presunta instigación de la violencia por parte de un funcionario público.

Dicen que es Sandra Roa, subsecretaria d gobierno d la ciudad d Cúcuta!!! Y los derechos de los vendedores ambulantes quien los protege??? pic.twitter.com/Sv7zIhRs4d — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) 29 de septiembre de 2018

“La incitación a la violencia y al odio que viene promoviendo Sandra Roa, para que la ciudadanía agreda a los vendedores informales de esta ciudadana, exige una investigación de las autoridades y la renuncia inmediata de esta funcionaria”, puntualizó Enrique Pertuz, director de Corporeddeh.



Este defensor de derechos humanos añadió que la administración municipal estaría desconociendo fallos emitidos por parte de un juez de la república, los cuales amparan el derecho al trabajo de una parte de los 7.000 vendedores ambulantes, que ofrecen productos en las principales vías del centro de la ciudad.



A esta voz de rechazo también se sumó el director de la Cámara de Comercio, Carlos Luna, quien calificó estas declaraciones de desafortunadas y aseguró que la acción violenta no es la solución a esta problemática.

“Todos sabemos que el tema de la informalidad y desempleo tienen indicadores históricos y que por eso nos debemos unir a buscar alternativas, pero no de esa manera, ni tampoco con acciones violentas. Debemos ir más allá y por eso debemos también considerar a esta población que sale a buscar el sustento”, aseguró este dirigente gremial.



Entretanto, la Alcaldía emitió un comunicado en el que se refiere a este incidente, pide disculpas por las aseveraciones y exhorta a la comunidad a una concertación en torno a la defensa de los derechos humanos.



