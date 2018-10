A 'empujones' piden sacar informales de calles de Cúcuta

A través de un comunicado a la opinión pública, la Alcaldía de Cúcuta ofreció excusas tras las declaraciones entregadas por la subsecretaria de Gobierno de esa ciudad, Sandra Roa Velazco, quien instó a través de los medios de comunicación a la ciudadanía a que salga a la calle y la acompañe a “agarrar a empujones" a los vendedores ambulantes de esa ciudad.

El inusual llamado hecho por la funcionaria se produjo en una entrevista que ofreció a un medio local en el que hacía referencia a la lucha que se debe dar para lograr la recuperación del espacio público de la capital de Norte de Santander.

"A toda la ciudadanía: a que salga a la calle y me acompañe a agarrar a empujones a estos vendedores ambulantes o informales (...) en el momento en que yo pida esta ayuda salgan conmigo a las calles a ordenarlos”, dijo.



Roa Velazco afirmó que los comerciantes callejeros incumplen las normas establecidas, por eso los habitantes deben sumarse a esta lucha, pues esos 7 mil vendedores “no van a poder” con más un millón de cucuteños.



La Alcaldía calificó de “inadecuada e inoportunas” las declaraciones de la empleada del municipio, y señaló que la problemática de la invasión del espacio público “debe generarse en espacios propios de concertación”.



La semana pasada, la Subsecretaria de Gobierno lideró una jornada pedagógica para la recuperación y reorganización del espacio público en la zona céntrica de Cúcuta.



En esa oportunidad Roa Velazco expresó que “la campaña tiene el objetivo de sensibilizar a los dueños o administradores de establecimientos comerciales para que no permitan que vendedores se estacionen frente a los almacenes; de igual forma para que los negocios no obstruyan la movilidad peatonal”



