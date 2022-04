El pasado 17 de marzo, la Alcaldía de Cartagena presentó el proyecto de acuerdo 119 en el que solicita autorización para celebrar un crédito público de hasta $161 mil millones, con el que se financiarían proyectos de infraestructura educativa, chatarrización de buses, obras viales, alcantarillado de Bayunca/Pontezuela y mejoramiento de viviendas para superación de la pobreza.



(Además: Un osito de anteojos es el nuevo embajador del Zoo de Barranquilla)



Por la pertinencia que tiene la inversión pública para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, Funcicar asegura que la información aportada por la administración distrital tiene falencias que de no solventarse, generarían dudas sobre la planeación de los proyectos a ejecutarse con esta inversión.

Infraestructura educativa: $40.000.000.000

El Distrito contempla la intervención de 21 Instituciones Educativas Oficiales -IEO; sin embargo, según la veeduría, la Alcaldía no estableció el alcance de estas obras ni justificó los valores que se invertirían en cada colegio.



"La administración anexó una tabla en la que presenta la titularidad de cada plantel educativo y sustenta las obras señalando que el área de infraestructura de la Secretaria de Educación hizo estudios en los que se estableció la necesidad de intervenir los 21 colegios, pero no se entregaron detalles", señala Funcicar.



Sobre la implementación del sistema para retiro de vehículos de transporte público colectivo (fondo de desintegración) en el Distrito de Cartagena de Indias por $20.734.679.472, la veeduría señala.



(También: Mr. Black confirma la muerte de su hijo: "Contigo murió una parte de mí")



"No se establece el procedimiento que adelantará el Despacho del Alcalde para chatarrizar los buses ni se aportan detalles de cómo se invertirán esos recursos, en el proyecto solo se explica que desde hace años Transcaribe debió realizar un aporte al fondo de desintegración que no ha realizado".



Plan estratégico «Infraestructura para el desarrollo»: $39.961.004.121



La administración señala que intervendrá 10 vías y hará una obra de mitigación para el control de mareas pero no se justifica el por qué se seleccionaron esas vías y no otras que de igual forma requieren inversión. Tampoco se establecieron el número de metros lineales en los que se ejecutarán las obras ni el tipo de intervención que se adelantaría.

Habitabilidad para la superación de la pobreza y desigualdad: $19.999.557.280

Este proyecto presenta la documentación más completa del crédito público, se planea intervenir 2.357 viviendas (8.5m por vivienda) en 39 barrios de Cartagena. La Alcaldía aportó el presupuesto y las cantidades de obras que ejecutará en cada casa, así como la justificación de la inversión mediante datos estadísticos sobre pobreza en la ciudad y las actividades establecidas en el Plan de Desarrollo. Sin embargo hubiese sido interesante que se justificaran cómo se establecieron los precios de las obras y cuántos viviendas han sido intervenidas a la fecha por el PES en cumplimiento del Plan de Desarrollo.



Construcción de solución de alcantarillado en los corregimientos de Bayunca y Pontezuela del Distrito de Cartagena de Indias: $40.000.000.000



(Le puede interesar: Siguen los misteriosos asesinatos de hombres gay en Medellín)





Según estudios de Aguas de Cartagena S.A E.S.P el proyecto tiene un valor de $97 mil millones, de los cuales el 60% será aportado por la nación a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Sin embargo, en la documentación no se justifica el valor de las obras, ni se aportan los permisos adecuados para la intervención, tampoco se da a conocer cómo se contratarán los recursos, es decir, si por la Alcaldía de Cartagena o a través de un tercero como por ejemplo Findeter.



Funcicar reconoce la importancia de atender las necesidades de la ciudadanía a través de la inversión pública y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, sin embargo se requiere de documentación técnica que soporte la solicitud del crédito y dé garantías a la ciudadanía sobre la planeación de los proyectos que se financiarían con este endeudamiento.



Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar señaló que “nuestro aprendizaje sobre el histórico de solicitudes de créditos nos hace reiterar que para hacer un adecuado control ciudadano a la inversión es importante contar no solo con la argumentación jurídica y financiera del crédito, sino que se presente documentación técnica que dé garantías que el endeudamiento se está realizando en el marco de proyectos debidamente planeados”.



Cartagena



*Con información de Funcicar