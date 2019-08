Campesinos del sur de Córdoba se oponen al regreso de fumigación aérea

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba rechazó el anuncio que a través del Programa de Erradicación de Cultivos hizo el Gobierno Nacional para desarrollar fumigación aérea en sus territorios.

La voz de rechazo la tomó el presidente de esa agremiación Andrés Chica Durango, quien calificó como detrimento la aplicación de glifosato en la aspersión aérea anunciada para este mes de agosto y que fue notificada a los labriegos de la zona afectada con los cultivos ilegales.



Dijo además que este anuncio va en detrimento del acuerdo final de negociación que el gobierno hizo con la guerrilla de las Farc, para el desmonte de ese grupo armado.



“Eso contradice el espíritu del acuerdo final, que dice que se debe concertar y la gente en el territorio ha cumplido a través del PNIS, es el Estado el que no ha cumplido, el que no ha llegado con la oferta plena de sustitución”, expresó el líder y defensor de Derechos Humanos.

Señalan que, de iniciarse el programa de erradicación mediante aspersión, el gremio se verá obligado a activar los comités anti erradicación y a confrontar contra la Fuerza Pública.



“Si te quitan la coca con la cual vas a sustituir, los campesinos ya no tendrán cómo decirle al Gobierno que esto fue lo que negociamos y lo que tenemos que concertar por un cultivo lícito, por vías y rutas de comercio garantizada”, añadió Chica Durango.



Desde comienzos de este año, el gobierno ha anunciado la retoma de los planes de fumigación con glifosato en zonas plagadas de cultivos ilícitos. En Córdoba existen cerca de cinco mil hectáreas sembradas con la mata ilegal, y aunque se han realizado procesos de destrucción manual, aún persisten las grandes extensiones de plantaciones en zonas boscosas y montañosas del Nudo del Paramillo.



Desde las bases militares de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño se preparan las operaciones que permitan desarrollar las actividades y garantizar la protección de las aeronaves y del personal a cargo de la jornada.



Ya en el pasado se han realizado destrucción de cultivos ilegales de manera manual.



Con erradicadores de la zona se han hecho estas jornadas que han permitido eliminar parte del problema que aún persiste en zonas de difícil acceso.



Los trabajos se realizaron en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano. Con estas operaciones las autoridades pretenden pegarle en la raíz a las bandas del narcotráfico que intentan posesionarse en Córdoba.



La racha de asesinatos ocurridos en Córdoba, especialmente en Tierralta, Montelíbano, Valencia y Puerto Libertador, obedecen a la disputa por el control del negocio del narcotráfico entre las bandas que emergieron luego de la desmovilización de las autodefensas.



Los campesinos incluidos en el Plan Integral de Sustitución de Cultivos en Córdoba realizaron el pasado mes de marzo una protesta con bloqueo de vías rechazando la política de sustitución de cultivos, porque no incluía una propuesta integral de transformación de la siembra.



En ese entonces fueron 3.345 familias campesinas las que se acogieron en ese departamento al acuerdo y que aseguran el incumplimiento del decreto 362 del 22 de febrero del año pasado, en el que se fijaron acciones, inversiones y acompañamiento para quienes abandonen la siembra de cultivos ilícitos y reprogramen siembras de pancoger y se integren en proyectos productivos.



Además de no recibir los beneficios pactados, advierten que son objeto de persecución de grupos ilegales, por lo que piden protección y aumento de fuerza pública en su territorio.



De igual forma, varias de las familias beneficiarias del acuerdo han desertado para retornar a la siembra ilegal de coca, ante la falta de garantías y cumplimiento.



Desde principios de este año los manifestantes han tenido encuentros con delegados del presidente Iván Duque y la gobernadora de Córdoba Sandra Devia, en busca de un entendimiento.



Aunque se han logrado compromisos en algunos de los puntos, los labriegos aseguran que aún quedan sobre la mesa obligaciones no cumplidas por el ejecutivo.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.