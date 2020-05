Recluso de la cárcel de Villavicencio se fugó de clínica y está armado

Un amplio operativo despliega la Policía con el fin de capturar al recluso Óscar Eloín Laverde Hernández, que estaba recluido en la cárcel de Villavicencio y se fugó cuando recibía atención médica de la Clínica Meta, lugar al que había sido trasladado.

El alcalde Felipe Harman confirmó que Laverde Hernández se fugó ayer en la tarde de la vigilancia de los guardianes que lo trasladaron al centro clínico y estaría armado.



Las autoridades indican que tiene antecedentes por explotación sexual de menores, hurto agravado y homicidio.



La Policía desplegó el operativo de búsqueda con más de 40 policías por los barrios San José y Colinas, vecinos del Barzal, por donde tomó la ruta de fuga, según testigos que entregaban informaciones a las autoridades sobre Laverde Hernández.



El alcalde señaló que no se sabe si el recluso tiene covid-19.



A su vez, se conoció que otro interno que tiene el virus y es consumidor de estupefacientes recobró la libertad y anda por las calles de la ciudad. Su hermano contó a través de un video que no quiso recibirlo en la casa por temor a que contagie a algún miembro de su familia, conformado por su esposa que está embarazada y una hija de 18 meses.



El alcalde Harman dijo que los presos “se están volando de las narices del Inpec que, en forma irresponsable, no respeta los controles y protocolos de salud pública siendo incapaz de cumplir con el ejercicio de sus funciones".

Y pidió cambiar a los directores de la cárcel y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec): “El Gobierno nacional debe tomar decisiones con relación a la cárcel, si este director no sirve… y la directora de la Uspec no sirve… pues tiene que asumir cambios, pero no pueden seguir poniendo en peligro las condiciones de salud pública de Villavicencio”, afirmó Harman.



Hasta este jueves en el departamento del Meta han detectado 938 casos de covid-19, 866 de ellos en la cárcel de Villavicencio, es decir el 92 por ciento.

