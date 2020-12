Fuga de presos en Cúcuta deja un muerto y un policía herido

En alerta se mantienen las autoridades de Cúcuta debido a los reiterados intentos de fuga y motines en el interior de las estaciones de policía. Hay más de 650 capturados y cada día aumenta el hacinamiento en los Centros de Atención Inmediata (CAl) de la Policía.

Este martes se registró una nueva alteración del orden público en el CAI del barrio Alfonso López de Cúcuta. En el hecho resultó herido el patrullero de la Policía Javier Alberto Moreno Aguirre; un detenido falleció y uno más se fugó.



“Tres personas intentaron fugarse y agredieron al centinela, el comandante de guardia reacciona y recaptura a uno de ellos. El sujeto que logra fugarse estaría relacionado por algo más de 20 homicidios”, indicó el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada, el preso que resultó muerto en el intento de fuga fue identificado como Ricardo José Bazán, mientras que el sujeto que huyó del lugar responde al nombre de Jorman Javier Lobo Duarte, quien registra múltiples cargos por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.



Una situación similar se registró días antes en la estación del barrio Trigal del Norte, en Cúcuta, cuando cerca de 57 detenidos participaron en una violenta protesta ante el hacinamiento y las difíciles situaciones sanitarias en los CAI de la ciudad.

Hacinamiento en estaciones de policía

Las autoridades invitaron a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para atender la situación de seguridad y de salud que se presenta. Además, indicaron que el Inpec dio el visto bueno para recibir a los detenidos, pero no ha sido posible debido a los protocolos de bioseguridad dentro del centro carcelario.



“La estaciones de policía no están para tener personas privadas de su libertad, son sitios para atender requerimientos ciudadanos. No hay capacidad ni para una persona, porque las instalaciones deben tener unas características especiales para la seguridad del contraventor penal y de la misma comunidad”, sentenció el coronel Palomino.

Aunque las estaciones de Policía no son aptas para mantener a los presos, la negativa del sindicato del Inpec para recibir a los detenidos en las instalaciones de la Cárcel Modelo de Cúcuta, ha generado una emergencia insostenible en los CAI de la ciudad.



“La situación criminal no para, en este año hemos capturado más de 2.500 contraventores penales que han afectado la vida, la integridad y los bienes de los cucuteños”, agregó el comandante de la Mecuc.

Por ahora la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, la Policía Nacional y directivas del Inpec adelantan un comité carcelario, con el objetivo de avanzar en los protocolos que permitan el ingreso de al menos 450 capturados al centro penitenciario y de esta manera descongestionar las estaciones de Policía.

