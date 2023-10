El partido Fuerza Ciudadana, que encabezaba las encuestas para la Alcaldía de Santa Marta, oficialmente se queda sin candidato debido a la revocatoria del Consejo Nacional Electoral contra Patricia Caicedo. A pesar de los esfuerzos de último minuto, no lograron realizar ninguna modificación y quedaron excluidos de las elecciones locales.



Si bien en horas de la tarde desde el partido anunciaron al abogado Jorge Agudelo como su nuevo candidato, no pudieron inscribirlo debido a un proceso pendiente en el CNE. De esta manera el plazo establecido por la normativa se agotó antes de que pudieran formalizar la candidatura de Jorge Agudelo.

Manifestaciones en la Registraduría

Rafael Martínez, uno de los líderes de Fuerza Ciudadana, lideró una toma de las instalaciones de la Registraduría, acompañado por otros miembros del partido y simpatizantes que protestaron para reclamar su participación en las elecciones.



"Los clanes opositores y corruptos, al no poder vencernos en las urnas, intentan bloquearnos a través de artimañas jurídicas", declaró Martínez durante una transmisión en sus redes sociales, instando a sus seguidores a respaldarlos contra "la injusticia que estaban sufriendo".



A pesar de la presión ejercida, solo se recibió la documentación del aspirante, pero la inscripción no se formalizó debido a que el Consejo Nacional Electoral aún no había emitido una resolución sobre la revocatoria de Patricia Caicedo.



El abogado demandante, Miguel Martínez, en una estrategia para dejar por fuera de la contienda política local a Fuerza Ciudadana presentó un recurso de reposición que evitó que se emitiera la resolución de revocatoria necesaria para inscribir un candidato en reemplazo de Caicedo y obligó a que se prolongara ese proceso legal durante dos días hábiles adicionales.

Ingrid Aguirre actuando como representante legal de Fuerza Ciudadana cometió los presuntos errores que la pueden comprometer civil y penalmente, pudiendo llegar a perder su credencial de congresista:



Acudirán a otras instancias jurídicas

Rafael Martínez afirmó que recurrirán a todas las instancias legales para exigir que se les permita participar con un candidato de Fuerza Ciudadana en las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta.



Dijo que “la intención de dejarnos por fuera es clara porque la audiencia de revocatoria que estaba programada para el miércoles solo se hizo hasta el viernes precisamente para que no tuviéramos tiempo de inscribir otro candidato”.



Jorge Agudelo subrayó que no se le puede negar su derecho constitucional a elegir y ser elegido, y continuará insistiendo hasta convertirse en el representante de Fuerza Ciudadana en las elecciones a la Alcaldía.



A pesar de las intenciones e insistencia del grupo político, expertos jurídicos, como Humberto Díaz Costa, señalan que "ya no pueden hacer nada porque la normativa es clara y el plazo para inscribir o modificar candidatos ha vencido".



"Podrían apelar a la tutela, pero la van a declarar improcedente, ya que ellos mismos sabían desde el principio que Patricia Caicedo quedaría inhabilitada en algún momento debido a tener familiares en el poder administrativo departamental y distrital", agregó el abogado.



Díaz Costa destacó que Fuerza Ciudadana tiene tres alternativas: impulsar el voto en blanco para forzar nuevas elecciones, formar una alianza con otro candidato en disputa o permitir que sus seguidores voten por quien prefieran.



Ante este panorama , Fuerza Ciudadana, que parecía estar lista para otro mandato, queda excluida del debate electoral por no regirse a las normas establecidas en el código electoral.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv

Rogercomunica31@gmail.com

