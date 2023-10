Fuerza Ciudadana gana en tribunales: ordenan inscripción de su candidato en Santa Marta

Fuerza Ciudadana se resiste a quedar sin representación en el debate a la alcaldía de Santa Marta. Este lunes en la tardes representantes de este partido político dieron a conocer una nueva decisión judicial que según indicaron les devolviera la posibilidad de inscribir a un candidato.



Según informaron, el juez Cuarto Laboral del Circuito, Carlos Alberto Villalva del Villar, ordenó a la Registraduría inscribir a Jorge Agudelo como candidato a la Alcaldía de la ciudad en representación del partido Fuerza Ciudadana.

La orden del juez es una medida cautelar emitida en respuesta a una de las múltiples tutelas presentadas por simpatizantes de este partido político. Estas tutelas exigen que se garantice el derecho a ser elegidos y a participar en igualdad de condiciones en las elecciones programadas para el 29 de octubre de 2023.



En su fallo, el juez "ordena al señor Rene Fuentes Ortega, Registrador Especial de Santa Marta o quien haga sus veces, que en el plazo perentorio de 12 horas y de manera provisional mientras se resuelve el trámite de la presente tutela, implemente medidas positivas para garantizar la participación y el derecho a la oportunidad del Partido Político Fuerza Ciudadana y su candidato en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el cargo de Alcalde Distrital de Santa Marta".



El fallo también exige que se autorice la inscripción del candidato de Fuerza Ciudadana y que se reconozca su representación en todos los procesos y materiales electorales, asegurando su participación en igualdad de condiciones que los demás candidatos.

Tras conocer esta decisión, Jorge Agudelo y la representante a la Cámara del Magdalena, Ingrid Aguirre, convocaron una rueda de prensa en la que expresaron su satisfacción por la medida judicial.



Agudelo destacó la importancia de esta decisión y dijo: "No es para nada justo que en una oficina nos quiten lo que no pueden en las urnas. Afortunadamente, la justicia vuelve a darnos la razón y nos da la posibilidad de participar en el debate electoral para que el pueblo reafirme su confianza en este proyecto político que le ha cumplido a la ciudad".



La representante Ingrid Aguirre pidió al presidente Gustavo Petro su respaldo para evitar cualquier injusticia contra Fuerza Ciudadana y su candidato. "Presidente, las fuerzas oscuras nos quieren sacar del debate a través de mecanismos irregulares. No nos deje solos en esta lucha por trabajar por Santa Marta desde la administración local", afirmó.



Finalmente Agudelo manifestó que en la mañana del día martes que la Registraduría anunció que tras una semana de cierre reabrirá sus puertas, se dirigirá a exigir que se cumpla la orden del juez y sea inscrito formalmente como candidato.

Medida cautelar no puede cumplirse



A pesar de la celebración en Fuerza Ciudadana, el abogado Humberto Diaz Costa plantea que esta medida cautelar puede no tener efecto, ya que el registrador Rene Fuentes podría carecer de la capacidad para inscribir al candidato debido a los plazos establecidos por la ley colombiana ya se cumplieron y el sistema no está habilitado.



"Es absurdo que un juez obligue a realizar un trámite que es imposible en esta etapa según la normativa vigente en Colombia. Cuando el despacho indique que hubo un desacato, el registrador tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos sobre por qué no pudo realizar la inscripción", manifestó el abogado experto en asuntos políticos.



Adicionalmente todavía está en curso el proceso de revocatoria de la candidatura de Patricia Caicedo, es decir que todavía sigue estando activa como aspirante a la Alcaldía con el aval de Fuerza Ciudadana.



Por ahora, la situación política en Santa Marta permanece en tensión, y se espera una resolución final a pocos días del debate electoral.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

