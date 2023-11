Fuerza Ciudadana asegura que Pinedo no gobernará; gremios respaldan al nuevo alcalde

El movimiento Fuerza Ciudadana, del exgobernador Carlos Caicedo, se niega a reconocer a Carlos Pinedo como el alcalde de Santa Marta e insiste en que agotarán todas las instancias administrativas y judiciales, y los estamentos nacionales e internacionales para invalidar esta elección.



Rafael Martínez, gobernador electo del Magdalena, aseguró que la voluntad del pueblo no puede afectarse por las manipulaciones que se hicieron desde un despacho.

En el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, la comunidad celebró el triunfo a la alcaldía de Carlos Pinedo. pic.twitter.com/GUOg4Yg8mU — Roger Urieles (@Rogeruv) November 27, 2023

“Fue una candidatura que dicho por el mismo registrador en su momento era legal y sus votos en el tarjetón sí serían contabilizados. Casi 86 mil ciudadanos confiaron en esta afirmación y votaron por Jorge Agudelo que resultó ganador y se convirtió en nuevo mandatario hasta que los clanes políticos le robaron la elección”, dijo Martínez.



Martínez en calidad de vocero de Fuerza Ciudadana señaló que desde el instante y la manera como se revocó a última hora la candidatura de Patricia Caicedo sabían que los clanes políticos de derecha iban a intentar quedarse con la alcaldía con artimañas.



“Esperaron hasta el último día para invalidar a nuestra candidata inicial y nos impidieron registrar a su reemplazo. Logramos con un fallo que se le reconocieran sus derechos y gánanos. Ahora nos roban de una manera descarada”, indicó.



Rafael Martínez ha dicho que prepara una demanda contra la comisión escrutadora por la arbitrariedad en su decisión de declarar no marcados los votos que eran de Jorge Agudelo.



“Hubo un prevaricato en esta decisión. (…) En alguna instancia en este país habrá justicia o la @CIDH, aspiramos haya justicia en cosa de horas o días y confío que no llegue a semanas”, indicó Martínez, quien está convencido que Pinedo no gobernará la ciudad para los 500 años de su fundación.

Pinedo invita a pasar la página y se concentra en comenzar a gobernar



Pese a la posición que mantiene Fuerza Ciudadana y los señalamientos, el alcalde electo con su credencial en mano dice estar tranquilo y que ninguno otro diferente al mismo caicedismo fue responsable de quedar sin candidato por pretender pasar por encima de las normas electorales y los impedimentos legales que existen en la constitución política.

Carlos Pinedo, Santa Marta.

“Ya hay que pasar la página y concentrarse más bien en la transformación que se viene para Santa Marta. Cumpliremos 500 años y desde ya comenzaremos a nutrir una agenda de trabajo para proyectos de gran envergadura”, dijo Pinedo.



El mandatario electo, dijo que espera reunirse en los próximos días con la alcaldesa Virna Johnson, con quien confía no tener ninguna clase de inconveniente para realizar el proceso de empalme.

Los Gremios respaldan a Pinedo



Los diferentes gremios de la ciudad y empresarios entre tanto ya empezaron a pronunciarse para felicitar al nuevo alcalde de los samarios y se colocaron a disposición para trabajar por la capital del Magdalena.



Uno de los que ya se pronunció fue el sector hotelero, cuyo representante, Omar Garcia dijo que tienen muchas expectativas respecto a los planes y proyectos que diseñe y ejecute Carlos Pinedo en beneficio del turismo.



“Solicitaremos en los próximos días una reunión con el alcalde electo con el fin de rodearlo y transmitirle nuestra preocupación e ideas para alimentar su programa de gobierno en beneficio del sector”, dijo el director de Cotelco, capítulo Magdalena.



La Cámara de Comercio puso a disposición de las autoridades electas, entre ellas, Carlos Pinedo Cuello los proyectos priorizados en la ‘Agenda Única Empresarial’ con el objetivo de trabajar unidos para avanzar en calidad social, económica y productiva.

Opiniones divididas en Santa Marta



Debido a que el margen de diferencia entre ambos candidatos fue menos de 250 votos, las opiniones en la ciudad están divididas por la manera como se definió la alcaldía.



En la Troncal del Caribe, miembros de la comunidad del corregimiento de Guachaca salieron a la calle en una caravana a celebrar el triunfo de Carlos Pinedo.



Para la mayoría de ciudadanos sea quien sea el alcalde que asuma para los próximos cuatro años, lo importante es que se interese en darle solución a las problemáticas que tiene Santa Marta, principalmente en lo que tiene que ver al desabastecimiento de agua potable.

