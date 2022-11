Las lluvias han generado al menos 72 emergencias en las últimas 24 horas en el Quindío. Tres municipios de este departamento registran afectaciones mientras que en Risaralda hay alerta por la probabilidad de deslizamientos en sectores que están ocupados por viviendas.



La situación más grave hasta ahora se presenta en los municipios de Pijao y Buenavista, Quindío, donde la creciente súbita de la quebrada El Inglés se salió de su cauce y averió varias viviendas en la primera localidad. En la segunda se han registrado derrumbes que dejaron tres veredas incomunicadas.



(Siga leyendo: La tragedia de los indígenas wayús en La Guajira en medio de fuertes lluvias).

“En solo 200 metros tenemos 9 derrumbes, y esta zona es muy concurrida, a diario llegan turistas a usar estas vías. Buenavista tiene siete vías de acceso, pero todas están completamente cerradas a causa del invierno”, señaló el coordinador de la oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Buenavista, Durney Mejía.



La secretaria del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez, informó que los municipios ubicados en la cordillera Central son los más afectados. “En los últimos tres días no dan abasto para atender la cantidad de emergencias por los deslizamientos de tienen. Tres viviendas resultaron inundadas por la creciente de una quebrada en Pijao”.



En Risaralda, los organismos de socorro están en alerta sobre todo en sectores como la Avenida del Río, donde se registró una tragedia en febrero pasado que dejó 17 personas muertas. Aunque algunas familias han dejado la zona, todavía quedan algunas en riesgo inminente.



(Más: Liberland: polémica en Manizales por acuerdo de alcaldía con país no reconocido).



Según el director de Gestión del Riesgo de Desastres de Pereira, Alexander Galindo, las lluvias aumentan a diario y “hay una gran roca en la ladera, a un costado del río, en la parte trasera de las viviendas y podría desprenderse y afectar a las personas y los inmuebles”.



Pese a que se han generado varios procesos de compra de predios en este sector aún no se llegan a acuerdos con la totalidad de las personas.



“Con las familias ubicadas en la calle 34 con avenida del Río siguen abiertas las posibilidades de compra de predios y reubicación. Durante la tercera semana de noviembre se reunirán con delegados del Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el convenio”.

