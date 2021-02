Fuertes cuestionamientos de epidemiólogos a Minsalud por protocolos

Reconocidos epidemiólogos del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia- Nodo SAO Colombia, hicieron fuertes cuestionamientos a los protocolos de bioseguridad que se han impuesto desde el ministerio de Salud para mitigar la propagación del covid-19.



En una carta de tres páginas, los expertos le solicitaron al ministro de Salud, Fernando Ruíz, modificar los protocolos de ingreso y permanencia de los establecimientos.



"Instituciones y empresas han gastado grandes cantidades de dinero en tapetes y soluciones desinfectantes, termómetros digitales y cámaras infrarrojas, medidas con efectividad cuestionable", le dicen.



Para los expertos, las medidas no cobijan la transmisión por aerosoles del virus, lo que genera que no se esté mitigando de la mejor manera el contagio.



"Nos preocupa que desde su Ministerio, teniendo ya disponible la evidencia de la transmisión por aerosoles como principal mecanismo de transmisión y de las medidas de prevención acordes con este mecanismo, a la fecha no se haya actualizado el protocolo general de bioseguridad mediante una nueva Resolución", dice la carta.



Dentro de las medidas que sugieren los epidemiólogos están:



​-Mejoramiento y aseguramiento de buena ventilación de espacios interiores, para alcanzar una alta renovación de aire, con tasas iguales o superiores a 5 recambios de aire por hora.



-Monitoreo de los niveles de CO2 como indicador de la calidad de dicha ventilación, con monitores NDIR, y un nivel máximo de 700 ppm en ambientes interiores.



- Uso de dispositivos de filtración de alta eficiencia (HEPA) para remoción de partículas potencialmente cargadas con copias virales, en el caso en que la ventilación sea insuficiente, aclarando que no es recomendable utilizar purificadores con ozono, iones, peróxido de hidrógeno o similares.

Finalmente, ponen a disposición del Ministerio los conocimientos de los expertos para seguir mitigando la propagación del virus que ya deja más de 55 mil muertes en el país.



