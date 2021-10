Se restableció el paso peatonal por la frontera con Venezuela

Desde este martes se restableció nuevamente el paso peatonal sobre el puente internacional Simón Bolívar. Este histórico hecho se da tres semanas después del retiro de los contenedores que obstaculizaban el paso sobre el paso fronterizo. Comerciantes, estudiantes y padres de familia celebran la medida.

Las autoridades venezolanas informaron que el tránsito podrá hacerse desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de cada día. El ingreso se hará sin ninguna restricción, lo único es que cada persona deberá presentar su documento de identidad y carnet de vacunación contra el covid-19.

No se imaginan el alivio que sentimos ahora que podemos cruzar por el puente FACEBOOK

TWITTER

"No se imaginan el alivio que sentimos ahora que podemos cruzar por el puente. Yo paso una vez a la semana hacia Cúcuta y usar las trochas no es muy seguro, siempre hay miedo y zozobra. Pero ahora que abrieron el paso es distinto, sobre todo para los abuelos y los que pasan todos los días", explicó Joel Rojas, quien vive en San Cristóbal (Venezuela).



Mientras tanto, el ingreso hacia Colombia no presenta ninguna variación. Las personas sólo deben tener en cuenta la medida de pico y cédula para ingresar a territorio colombiano.



“El paso peatonal debe permanecer por siempre, es una vergüenza que siendo países hermanos tengamos que pagar o arriesgar nuestra vida al cruzar la frontera. Varias personas murieron intentando cruzar el río Táchira, murieron porque no podían pasar por los puentes”, narró Sonia Perdomo, quien acompaña a su hija que estudia en Villa del Rosario.



Aunque el pasado 4 de octubre se anunció una presunta apertura comercial, esta no se realizó. El tránsito sobre el paso fronterizo se mantuvo sólo para estudiantes y personas con órdenes médicas. Los gremios y pequeños comerciantes aún esperan que se inicie la reactivación del comercio binacional.



“Tenemos que ir con calma, en este mes se han dado dos grandes noticias que le dan vida a esta frontera. Que hayan abierto el paso peatonal es una gran señal, pronto será el momento en que inicie el intercambio comercial”, señaló uno de los empresarios.



Por ahora, los habitantes y comerciantes en Cúcuta se preparan para el primer día sin IVA del 2021. Ellos señalan que la apertura de la frontera aumentará las ventas en el área metropolitana.

Más contenido de Colombia:

-Capturan presuntos implicados en asesinato de Junior Jein-Ejército confirma que ataque en Urabá fue por captura de 'Otoniel'-En el Atlántico ya se aplicaron un millón dosis contra el covid-19