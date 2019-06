Frontera fue reabierta, pero contenedores dificultan paso

Aunque Migración Colombia reportó el movimiento de cerca de 80.000 venezolanos desde el sábado, día de la reapertura de la frontera por Norte de Santander, los contenedores sobre los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, entre el estado Táchira y el área metropolitana de Cúcuta, siguen apostados allí como los despojos de tres meses de cierre fronterizo y continúan dificultando el tránsito peatonal.



El anuncio de Nicolás Maduro sobre la habilitación de estos pasos generó un resquicio de entusiasmo entre sus ciudadanos, que debido al desabastecimiento de alimentos y medicinas arriban diariamente al territorio nacional.

Sin embargo, la emoción se tiñó de pesadilla cuando estos migrantes se toparon con las pesadas estructuras de hierro, con escombros en su interior, que el gobierno chavista empezó a desmontar poco a poco.



Pese a la normalidad reportada en el eje limítrofe por parte de las autoridades colombianas, decenas de venezolanos siguen empelando las trochas.

Por los cruces de madera y de costales de arenas, que se elevan sobre el cauce del río Táchira, pasó Wense Méndez, originaria de Valencia, y pagó 3.000 pesos por cruzar con su equipaje. “El sol está muy fuerte y debemos esperar hasta dos horas. No han quitado esas trancas. Esa es la razón por la que preferimos arriesgarnos pasando la trocha”, narró.



Frente a esta crisis migratoria irregular, el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, afirmó que tiene desplegado un dispositivo de 400 efectivos por el eje limítrofe y que, a pesar de la reapertura fronteriza, sus hombres permitirán el paso irregular, bajo estrictas medidas de seguridad.



“Desafortunadamente, hay personas que han tomado como costumbre pasar la trocha. Los puentes mantienen los contenedores y ahora se permite un paso a través de un metro de ancho de lado y lado del puente. Por eso esperamos a que se habilite completamente para empezar a desincentivar estos pasos informales”, precisó el oficial.



La Fuerza Pública reforzó sus operativos de seguridad en cinco pasos irregulares, conocidos como La Isla, El Águila, La Marranera, Los Mangos y La Playita. Diariamente, cerca de 150 extranjeros son sorprendidos allí en situación irregular y son dejados a disposición de Migración.

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseveró que hasta el momento no se ha presentado una normalización del tránsito peatonal.



“Los tachirenses no soportamos más con la frontera limitada; tampoco soportamos que la frontera sea para el beneficio individual de algunos pocos que deben cuidar la soberanía en las líneas de seguridad y que hoy son copartícipes de las irregularidades presentadas en las trochas”, indicó la mandataria.



La funcionaria, además, pidió la activación del puente internacional de Tienditas, ubicados entre Cúcuta y Ureña, para garantizar el dinamismo de la economía en el territorio binacional.



Freddy Bernal, delegado chavista en esta parte del país vecino, dijo que las instrucciones de Caracas para la reapertura del límite con Colombia no incluían “hasta el momento” la remoción de estos obstáculos.



GUSTAVO A. CASTILLO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cúcuta