A lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, especialmente en Norte de Santander, están a la expectativa del impacto que tendrá la reapertura de los puentes fronterizos cerrados desde hace siete años y que obligó a miles de personas a cruzar irregularmente entre los dos territorios.



Esta semana se realizaron refacciones en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, los corredores más importantes para ir al país vecino y se reubicaron las vallas que tenían para dejar un carril para que circulen de nuevo los vehículos, especialmente los tractocamiones que transportaban mercancías.



Incluso, las carpas de agencias de cooperación internacional y de atención humanitaria tuvieron que ser desinstaladas para ampliar y mejorar el paso desde Cúcuta hacia Venezuela.



Los vendedores informales que aún permanecen a lado y lado de las vías de acceso al puente en el corregimiento La Parada coinciden en que las ventas han sido exitosas.

Diomar Andrey Rolón es un vendedor que durante más de 20 años ha hecho de la frontera su lugar de trabajo. Ha vendido frutas, medicamentos y ha cambiado divisas.



Su esposa y sus dos hijos lo esperan del otro lado, en Maracaibo, a donde viaja cada vez que puede. “Esto se empezó a mover mucho, cada día se ven más personas cruzando. Tenemos la esperanza de que la apertura sea total y se permita el paso de carros particulares y de buses. Si hacen eso, nuestras ventas van a mejorar aún más. Uno siente nostalgia por la alegría que se vive ahora”.

Reapertura de frontera.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), esta apertura significa un repunte en la economía fronteriza, pues se estima que se comercialicen unos 800 millones de dólares hasta diciembre, lo que se traduciría en un incremento del 317 por ciento respecto al mismo periodo de 2021.



El experto en relaciones internacionales Mauricio Jaramillo explica que este restablecimiento de las relaciones binacionales no es un asunto exclusivo del presidente Gustavo Petro, pues desde hace varios años hasta el Congreso de la República y los mandatarios locales le habían pedido al Gobierno Nacional que se diera la apertura que, para ambos países, se espera que traiga muchos beneficios.



“Yo, la verdad, no sé qué sector no había pedido esta reapertura, porque el bloqueo, más la pandemia, de verdad que se había afectado mucho todo en la región”.



Y la expectativa es alta, pues el embajador Armando Benedetti prometió que alcanzará los 10.000 millones de dólares en intercambio comercial.



El primer beneficiado con las relaciones y su posible crecimiento en intercambios comerciales sería Cúcuta.



Su alcalde, Jairo Yáñez, celebró el avance que llevan las mesas de trabajo conjuntas e indicó que desde ya se está trabajando en otras direcciones que consoliden el reinicio de operaciones comerciales y consulares en ambos países.



“Celebramos este anuncio de recuperar relaciones bilaterales con el vecino país. De igual forma, se hacen necesarias más acciones para reactivar exitosamente las relaciones. Por eso nuestro deseo como territorio colombo-venezolano es ser solo uno, donde nuestras relaciones económicas y sociales se fortalezcan”.



Por su parte, el director de Comercio Exterior de Colombia, Luis Fernando Fuentes, precisó que ya se han hecho acuerdos con las autoridades del Táchira para establecer la logística del paso de la mercancía sobre los puentes.



Personas cruzando de Norte de Santander a Ureña, Venezuela, por el puente internacional Francisco de Paula Santander.

“La idea es que estos pasos fronterizos vuelvan a lucir como hace muchos años lo hacían. Con un comercio dinámico, con flujo de mercancía y poco a poco de manera gradual y coordinada se irán restableciendo las relaciones de comercio exterior”, explicó Fuentes.



De otro lado, Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander, celebró este primer paso que contempla solamente a las relaciones comerciales a través de vuelos con carga y transporte terrestre.



“Son unos 5.000 millones de dólares que se dejan de percibir solo en ese sentido, así que esto es positivo por donde se le mire. Eso sí, ahora viene un trabajo con Táchira para que se cree un escenario que permita que el comercio crezca. Esperamos que pronto se den aperturas totales que permitan entrar y salir sin ninguna restricción entre ambos países”, señaló Luna.



Hay otros que no son tan optimistas. Mario Zambrano, director de Cúcuta Cómo Vamos, resalta que establecer buenas relaciones con los países vecinos siempre será positivo; no obstante, cree que se puede analizar de manera pausada y con una mesa de trabajo que permita revisar a mediano y largo plazo lo que se espera de esta reapertura.

“Esta reapertura debe tener una agenda binacional y un trabajo transfronterizo. Todo esto con el fin de que las relaciones no se ahoguen. Mire que muchos empresarios pagan en Venezuela en dólares o en pesos, lo mismo del lado de acá, porque todo depende de cómo esté el cambio, entonces estas movidas pueden afectar a esos trabajadores”.



Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales, pues cree que esta reapertura trae cosas buenas, como otras que se deben revisar para evitar que la pobreza en esta zona de frontera siga creciendo. “Esto es un engaño de la memoria. La gente está convencida de que una reapertura va a solucionar todo, y no es así. Cúcuta tiene una informalidad del 70 por ciento, una tasa de desempleo superior a la nacional y la reapertura puede agudizar eso. Se deben contemplar medidas que no permitan que se repitan esas cosas”.



Zambrano señala que la reapertura le dará vía libre a la migración pendular, que aun con el cierre nunca se detuvo, razón por la que los índices de informalidad y desempleo se pueden incrementar, pues en un escenario de frontera abierta “la demanda crece y el desabastecimiento en el área metropolitana de Cúcuta se puede dar mucho más rápido”.



Hay otros temores que no se han resuelto, como la violencia generada por las bandas en la línea fronteriza.



En el municipio de Villa del Rosario, Vladimir Lindarte, secretario de Gobierno, indicó que en el corregimiento de La Parada hay una fuerte presencia de grupos criminales y varios líderes de la zona han denunciado el incremento de casos de reclutamiento forzado.



La violencia ha azotado con fuerza la zona, pues solo entre 2018 y 2021 hubo un fuerte incremento de casos de homicidios de venezolanos en Cúcuta. Autoridades registraron en 2018 24 casos; en 2019, 33; en 2020, 45, y en 2021 fueron más de 47 casos. Y entre 2015 y 2020 asesinaron a 427 en el departamento.



Esta preocupación también fue expresada por Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien ve con precaución los beneficios de la reapertura, pues advierte que la inversión debe contemplar una estrategia que mejore la grave situación de violencia.



“El tema económico es muy importante, pero se están haciendo cuentas alegres. Una apertura que no contemple de manera seria la seguridad terminará fortaleciendo a los grupos armados, y esto puede generar nuevas modalidades de criminalidad con la frontera abierta”, sentenció Cañizares.

Así funcionará la frontera



Para mañana se tiene previsto el paso de ocho vehículos de carga pesada en un periodo de 40 minutos. La idea es que circulen cuatro tractocamiones hacia Venezuela y cuatro hacia territorio colombiano. Durante este tiempo el paso peatonal permanecerá bloqueado. El tránsito comercial se reanudará al término del acto protocolario estipulado para las 10 a. m.



De acuerdo con las inspecciones hechas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), solo los puentes fronterizos Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander serán abiertos. El puente Tienditas se abrirá en tres meses.



ANDRÉS CARVAJAL

EL TIEMPO