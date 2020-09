La nueva modalidad de contrabando de gasolina que preocupa a Cúcuta

Una nueva problemática se suma a las dificultades que enfrentan las autoridades en Cúcuta, debido al contrabando de gasolina colombiana hacia el vecino país. El cupo de combustible en las estaciones de servicio disminuye y la Policía vigila los puntos de venta para mantener el control.



(Lea también: Duque condenó asesinato de mujer en Cauca y pidió castigo ejemplar)

Esta situación contrasta con lo ocurrido en décadas anteriores en Norte de Santander, cuando colombianos aprovechaban los precios bajos del combustible venezolano para venderlo por contrabando en el área metropolitana de Cúcuta, hoy la historia es otra, y el nuevo fenómeno es conocido como 'contrabando inverso'.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, expresó que el desempleo y las pocas oportunidades laborales generan que los ciudadanos incurran en el contrabando de combustible.



(Le recomendamos leer: Cinco lugares que fueron saqueados en busca de las caletas de Escobar)

El alcalde precisó que junto al gobierno departamental se adelantan controles y se buscan alternativas para contrarrestar el contrabando. Foto: Policía metropolitana de Cúcuta

"Una gasolina subsidiada que ahora sale de contrabando hacia el vecino país, yo no creo que sea la mejor noticia para la ciudad", sentenció Yáñez.



El alcalde precisó que junto al gobierno departamental se adelantan controles y se buscan alternativas para contrarrestar el contrabando.



"Se están dando los controles y se está haciendo una revisión de las personas que en el pasado se dedicaban a la labor no formal de venta de gasolina en las calles. Son personas que no han podido salir adelante a pesar del apoyo del Estado y de la Alcaldía en proyectos alternativos que existieron", agregó.



Ante el llamado de la comunidad y el malestar respecto al contrabando de gasolina en las estaciones de servicio colombianas, la Gobernación de Norte de Santander planea nuevas medidas junto a la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



(Le puede interesar: Padres denunciaron en 2018 que la carne del PAE de Santander era rara)



Para el coronel Harvey Sánchez Cuesta, jefe de la División POLFA (Policía Fiscal y Aduanera) en Norte de Santander, es necesario articular esfuerzos interinstitucionales para evitar que los contrabandistas que usan vehículos con tanques modificados o que transportan pimpinas, circulen hacia Venezuela por las trochas.

El cupo de combustible subsidiado para Norte de Santander otorgado por el Ministerio de Minas y Energía es de 10.883.342 galones mensuales. Foto: Policía metropolitana de Cúcuta

"Se ha hecho un esfuerzo grandísimo haciendo aprehensiones, hemos incautado 27.000 galones de combustible en el año, lo que representa las incautaciones de aprehensiones de mayor cantidad en los últimos 10 años", afirmó el oficial.



Por su parte, Olger Alberto López, secretario de Minas y Energía de Norte de Santander, advirtió que las cifras de venta de gasolina subsidiada aumentaron en municipios fronterizos como Tibú y Ábrego, y que este consumo no corresponde en su volumen al componente del parque automotor.



(Además: Alcalde de Curumaní, detenido por presunto asesinato de una exconcejal)



El cupo de combustible subsidiado para Norte de Santander otorgado por el Ministerio de Minas y Energía es de 10.883.342 galones mensuales. Solo en el área metropolitana de Cúcuta se distribuyen 6.681.343 galones, a precio de $6.526 por galón.



Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para reportar los casos de contrabando en las calles de la ciudad e instaron a los representantes de las estaciones de gasolina a no vender combustible en envases y hacer cumplir el cupo máximo de venta de acuerdo al vehículo.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA