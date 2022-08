Los ganaderos de Sincelejo, con el apoyo del grupo de prevención y educación ciudadana de la Policía Nacional, los carabineros y la Comercializadora de Ganaderos de Sucre –Cogasucre- conformaron el primer frente de seguridad con el objetivo de contrarrestar el abigeato.



De acuerdo con ganaderos de la región, el robo de ganado les ha causado muchos perjuicios a propietarios de fincas ubicadas en las goteras de Sincelejo, así como en municipios vecinos de la región Sabanas, lo que los llevó a la conformación del frente de seguridad.



(Además: La Armada incautó media tonelada de cocaína en aguas de Cartagena)

Para el primer frente de seguridad en Sincelejo se vincularon inicialmente 20 ganaderos de la región

Con este frente de seguridad y siguiendo estrategias en conjunto se podrá contrarrestar el delito del abigeato que afecta el departamento FACEBOOK

TWITTER

“El objetivo es poder ofrecerles seguridad en general a las zonas rurales donde están ubicadas las fincas, porque para nosotros el robo de animales en estos momentos se ha reducido”, dijeron los voceros de la Policía Nacional.



Manifestaron así mismo, que el frente de seguridad ciudadana está contemplado en las acciones preventivas del Plan Estratégico institucional buscando evitar ser víctimas de hurto a semovientes al gremio ganadero.



“Con este frente de seguridad y siguiendo estrategias en conjunto se podrá contrarrestar el delito del abigeato que afecta el departamento, con el apoyo de estos grupos de la institución”, manifestaron.



(Le puede interesar: Comunidad enfurecida linchó a presunto violador de una menor en Valledupar)



Para Luis Vergara, ganadero de la región el problema del abigeato los ha golpeado fuertemente, además del sacrificio de animales que hacen en los mismos corrales de las fincas.



Dice que son personas que actúan muy rápido, que son expertos y se amparan en la oscuridad de la madrugada para cometer sus acciones delictivas.

La Mojana, El San Jorge y Sabanas son los sectores donde más se presentan casos de robo de animales y extorsiones a ganaderos

Esperamos que este frente der seguridad no solamente se quede en Sincelejo, sino, que pueda llevarse a todas las regiones de Sucre FACEBOOK

TWITTER

Otros ganaderos de la región han llamado la atención de las autoridades sobre las extorsiones que reciben en las diferentes subregiones del Departamento.



“Esperamos que este frente der seguridad no solamente se quede en Sincelejo, sino, que pueda llevarse a todas las regiones de Sucre. Extenderlo paulatinamente hasta llegar obtener una cobertura total del programa con este gremio”, expresaron.



Precisaron que se busca crear un tejido social participativo e incluyente, a través del cual pueden construir sus propias estrategias para optimizar las condiciones de seguridad.



(Le puede interesar: Al no haber oposición, Enrique Vives pagará siete años de prisión domiciliaria)



Para el primer frente de seguridad instalado en Sincelejo se vincularon inicialmente 20 ganaderos de la región, aunque las autoridades y el mismo gremio esperan que poco a poco se vayan anexando más. “Se vayan acogiendo a esta propuesta institucional”, señalaron los voceros de la Policía Nacional.



Se estableció por parte del gremio de ganaderos que las sub regiones de La Mojana, El San Jorge y Sabanas son los sectores donde más se presentan casos de robo de animales y extorsiones a ganaderos.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo