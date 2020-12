Alcalde de Ciénaga amenaza con 'empujarle un tiro' a quien lo agreda

El alcalde del municipio de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, vuelve a ser noticia por su comportamiento y frases fuera de tono.



Esta vez por unas declaraciones que dio en una reunión con comerciantes a quienes dijo de manera abierta que en caso de un problema con otra persona, no dudaría en accionar su arma de fuego para defenderse.



“A mí me lanzan una piedra, me rompen la cabeza yo veo quien fue y le empujo un tiro”, sentenció el mandatario ante los presentes, que quedaron sorprendidos.



La fuerte intervención quedó registrada en un video que muy rápido se hizo viral en las redes sociales. La comunidad rechazó lo expresado por el Alcalde, quien incita a la violencia y la intolerancia.



“Si esa es la manera de resolver los problemas del alcalde que le puede pedir a la gente del pueblo que gobierno”, fue uno de los comentarios que se leen en la publicación que se hizo de la grabación.



Varios concejales también aseguraron que esa no es la manera en la que debe hablar la primera autoridad del municipio.



Panorámica de Ciénaga (Magdalena). Foto: Cortesía Alcaldía de Ciénaga

“Es que Tete no cambia. Se le olvida que es el Alcalde de todos los que residen en este municipio, por lo tanto debe guardar respeto y compostura, pero con lo que dijo se salió de ropas”, dijo Juan Acosta, líder social de los barrios del Sur de Ciénaga.

El comentario de Luis Tete, se produjo durante una mesa de trabajo con los vendedores informales de la calle 17.



El Alcalde sin tapujos aseguró que si alguien sea quien sea se metía con su integridad, no dudaría en propinarle un tiro.



Los testigos están dispuesto de trasladar el video con el pronunciamiento del alcalde a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para que se imponga la sanción que haya lugar.



El 18 de agosto, el mandatario Tete Samper fue sorprendido en plena pandemia celebrando su cumpleaños en una discoteca de Santa Marta.



El agasajo fue denunciado este martes por moradores del barrio Bavaria, quienes llamaron a la Policía al escuchar música en alto volumen y notar una cantidad de camionetas y vehículos parqueados en horas de la noche en un lavadero de carros donde funciona también un bar, el cual, por la actual emergencia de salud, no tiene permitido prestar sus servicios.



El alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper, aunque reconoció que estuvo en el lugar compartiendo con varios amigos y funcionarios, negó que haya existido consumo de licor y aglomeraciones.



Al mandatario también se le ha visto en grabaciones agrediéndose verbalmente con otros habitantes de la segunda ciudad del Magdalena.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta