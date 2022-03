Francia Márquez, precandidata a la presidencia por el Partido Polo Democrático en la consulta del Pacto Histórico, habló en Riohacha de la Tutela que tuvo que instaurar para defender su derecho a la participación política, debido a la dificultad para acceder a los recursos de anticipos que entrega el Estado.



Sostiene que no existen garantías para desarrollar el ejercicio electoral a través del desembolso de estos recursos, correspondientes a la reposición de votos y esta es una barrera más que le ha tocado sortear.

“Hicimos la solicitud y hasta ahora no se nos ha desembolsado y eso es una limitante para los que no hemos estado en política, para lo que no hemos tenido voz, lo que siento es que es una barrera más, de esas barreras que nos ponen a quienes nunca hemos ocupado una curul, con todo eso seguimos firmes”, dijo Márquez.



En este sentido el senador y presidente de esta colectividad Alexander López, quien acompaña a la candidata, aseguró que en la resolución del Consejo Nacional Electoral les indicaron que tenía derecho a 1.600 millones de pesos de anticipo, por lo que aplicaron al recurso.



“Consultamos a las 16 compañías aseguradoras que tiene este país y dicen que no tienen ese tipo de rubros dentro de las aseguradoras. Entonces es un absurdo”, sostuvo López.

Explicó que no tienen plata guardada, ni escondida para comprar a nadie, solo necesitan garantías, lo que hacemos es con recursos nuestros.



“Es increíble lo que pasa en este país que tengamos de acudir a una acción de Tutela para poder tener los mismos derechos”.



También denunció, que la precandidata no cuenta con un vehículo adecuado para movilizarse en Bogotá o en cualquier otra ciudad para garantizar su seguridad ya que el Gobierno no le presta atención a esto.



“Llega Zuluaga o Uribe hasta helicópteros, lancha, barcos y lo que sea, esos asuntos no parecen importantes y aquí han asesinados candidatos presidenciales”, dijo López.



En Riohacha, la precandidata sostuvo un acto público para dar a conocer sus propuestas a la presidencia, en el que participaron los candidatos a la Cámara por el Pacto Histórico Luis Fernando Lobo, Igor Díaz y Felix Rosanía, líderes sociales y simpatizantes.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

