A campesinos de Boyacá les tocó vender la papa en la carretera

Los viajeros que pasan por las vías de Boyacá se encuentran con una inusual situación: la venta de bultos de papa en la carretera.



Los propios campesinos están recogiendo las cosechas de sus fincas y llevándolas a la vía entre Tunja y Bogotá para evitar que se dañen.



“No hay quien nos compre, cuesta más sacarla hasta las centrales de abastos pues la pérdida va a aumentarse y no hay otra alternativa que sacarlas y ver quién le compra a uno”, indicó Luis Alejandro Jiménez, un campesino de la región.



Los bultos se consiguen desde 7.000 pesos, sin embargo, hay viajeros que se solidarizan con la situación y ofrecen hasta 15.000 pesos.



“Dependemos de la misma solidaridad de la gente que nos compran, hay gente que se pone la mano en el corazón y los compra a 12.000 o 15.000 el bulto”, indica Luis Alejandro.

Los campesinos sacan a la venta los bultos de papas. Foto: Archivo particular.

El pasado mes de septiembre se vivió una caída en el precio del bulto de la papa debido a la sobreoferta que se dio producto de la pandemia, por lo que el bulto que habitualmente se vendía en 50.000 pesos ahora está en 8.000 pesos.



"Producirla cuesta unos 32.000 pesos-con llevada a las centrales de abastos- y hoy solo están pagando 8.000 por bulto, no es rentable para nadie", dice el campesino.



"Hemos hecho reclamos al Gobierno y ahí se dio alguna ayuda que se implementará en noviembre y hoy reconocemos que es un buen aporte, pero no es suficiente porque no alcanza a cubrir la totalidad de campesinos afectado. Además, solo aplica para quienes vayan a vender desde el primero de noviembre", cuenta Luis Alejandro.

La mayoría de campesinos que sacaron créditos antes de la pandemia no ha tenido con qué pagarlos y estos nuevos precios de la papa los han llevado incluso a abandonar sus fincas y migrar a las ciudades.



