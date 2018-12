Apenas 181 cámaras de fotomultas en el país son aptas para operar

El Ministerio de Transporte le puso este martes freno a los sistemas de fotomultas en el país. La entidad, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), decidió cuáles sistemas de detección de velocidad pueden seguir operando y cuáles deben ser suspendidos de inmediato.

Al resolver las solicitudes de 377 cámaras de fotomultas que hicieron las autoridades de tránsito de diferentes municipios del país, el Ministerio y la Agencia autorizaron solo 181 dispositivos, lo que significa que menos de la mitad (48 por ciento) pasó la prueba.



Durante varios meses se revisaron 150 peticiones para autorizar cámaras que ya estaban funcionando o activar nuevas, pero tras los análisis las dos entidades determinaron que 112 no cumplían con los requerimientos expedidos por la Ley 1843 de 2017 y la resolución 000718 del 22 de marzo del 2018.

Así, según el Ministerio, solo el 25 por ciento de las peticiones de autorización para el funcionamiento de cámaras de detección de infracciones cumplieron con la reglamentación establecida. En otras palabras, el 75 por ciento no cumplió.



La normativa es clara en señalar que todas las cámaras utilizadas para controlar infracciones de tránsito en las calles y carreteras deben estar debidamente señalizadas con una antelación de 500 metros de distancia a su punto de ubicación.



Para el senador Richard Aguilar, quien venía haciendo parte del proyecto que metió en cintura a las fotomultas, se empiezan a ver los frutos de dos años de la expedición de la Ley 1843 de 2017, con la cual se avanzó en gran medida y, ahora, los colombianos sabrán cuáles son estos sistemas que operan de manera ilegal.

“Es importante que se haga la pedagogía con los ciudadanos para que no vuelvan a sufrir abusos. Debemos seguir invitando a que se sigan denunciando las fotomultas irregulares”, manifestó el senador Aguilar.



La resolución también aclara que de recibir un comparendo detectado por una cámara, este le deberá ser informado en un lapso de 10 días hábiles a la ocurrencia de la infracción de tránsito.



Por su parte, Hilda María Gómez, directora de la ANSV, enfatizó que las 181 cámaras

de detección de infracciones autorizadas “son las únicas que pueden hacer comparendos, las que no estén habilitadas no lo podrán hacer”.



Entre las ciudades donde cuentan con el concepto técnico favorable para la instalación de cámaras están, entre otras, Medellín, con 60; Bogotá, con 37; Cali, con 40; Villavicencio, con 11, y La Dorada (Caldas), con 2.

No baje la guardia

Desde ayer los sistemas de fotomultas sin aval del Mintransporte no tendrán validez. En el país 33 autoridades de tránsito expidieron 150 solicitudes para la aprobación. Foto: Jaime Moreno

En lo corrido del año, el total de los comparendos por fotomultas reportados a Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) por cada uno de los municipios de Colombia es de 1'316.836.



La Dirección de Tránsito de la Policía aclaró a los conductores que las fotomultas son distintos a los radares móviles, pues según la misma resolución 000718 del 22 de marzo del 2018 se establece que la autoridad de tránsito puede hacer uso de estos sistemas para detectar infracciones.



Además, la Policía añadió que el uso de estos sistemas no requiere de autorización del Ministerio de Tránsito, pero recalcó que estos aparatos móviles sí deben estar señalizados como lo contempla la ley.



El Ministerio señaló, además, que las autoridades de tránsito que quieran presentar nuevas solicitudes deberán surtir el mismo proceso y cumplir con los requisitos.

Municipios celebran aprobación de cámaras

La aprobación de las cámaras de fotodetección por parte del Ministerio de Transporte fue bien recibida por las autoridades de tránsito de varias ciudades del país.



En Cali, por ejemplo, el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, dijo que “Cali ya dio cumplimiento a la reglamentación y plazos fijados por el Ministerio de Transporte para los organismos de tránsito. Eso implica que todo el proceso de fotodetección que se adelante en la ciudad está ajustado a las normas”.

Cali ya dio cumplimiento a la reglamentación FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, Orobio indicó que el proceso de fotodetección ha sido muy importante para continuar con los controles de los infractores de tránsito en la ciudad. En la capital del Valle del Cauca hay 44 cámaras de fotomultas, de las cuales 40 son fijas y las cuatro restantes, móviles. Todas fueron señalizadas para que los conductores estén informados de su ubicación a 100 o 500 metros de distancia.



Según la Secretaría de Movilidad del municipio, hay 114 señales de este tipo en 49 puntos de la ciudad. Esta señalización fue uno de los aspectos que también valoró el Ministerio, según Orobio.



Mientras tanto, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, señaló que la capital antioqueña es la ciudad con más cámaras de fotodetección aprobadas (60) y destacó que eso va a permitir un mayor control y que los conductores eviten cometer infracciones de tránsito.



“Celebrando la decisión de regular estas cámaras, porque esto se utiliza es para salvar vidas y reducir siniestros viales”, agregó Iglesias, quien reportó que actualmente la ciudad tiene cámaras activadas en 60 puntos.



En Villavicencio, donde el Ministerio aprobó once cámaras que ya venían operando y desaprobó dos que habían sido solicitadas. Frente la negativa para los nuevos puntos de fotomulta, el secretario de Movilidad, Wilson Andrés Suárez, dijo que “esa decisión en nada cambia lo que hemos se ha venido haciendo en la ciudad”.



Sin embargo, Suárez se mostró confiado en que el Ministerio de Transporte les aprobará otros dos sitios y dijo que todas las zonas de fotodetección ya están señalizadas.



NACIÓN

Con información de Medellín, Cali y Villavicencio