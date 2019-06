Hay 293 fotomultas en el país y estas son las que más sanciones sacan

Los cuestionados sistemas de fotomultas tuvieron un freno en diciembre cuando el Ministerio de Transporte indicará cuáles eran los municipios que podían seguirlas operando. Sin embargo, estos dispositivos siguen siendo resistidos por conductores, quienes señalan que la norma no se ha cumplido del todo en algunos puntos y hablan de ciertas irregularidades.

En lo corrido del 2019, de acuerdo con información del Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit), se han impuesto 381.245 infracciones a través de la fiscalización electrónica.



De estas, en todo el país, exceder el límite de velocidad ha generado el 28 por ciento de las sanciones, detrás del parqueo en zonas prohibidas, con el 36 por ciento, una infracción que las secretarias de tránsito de las ciudades vienen combatiendo de manera ardua para que el tráfico urbano mejore.



De otro lado, según el Ministerio de Tránsito, en la actualidad hay 293 puntos aprobados para sistemas de detección de infracciones fijos, 102 más de los que empezaron a regir con la Ley 1843 de 2017 y la resolución 000718 del 22 de marzo del 2018, las cuales entraron en vigencia desde el 18 de diciembre.

Para el exsenador Mauricio Aguilar, quien en su momento impulsó este proyecto que buscó regular la instalación de estos dispositivos y evitar “trampas” con los mismos, dijo que es positivo el balance en estos seis meses, teniendo en cuenta que antes había una proliferación por todo el país de estos sistemas, los cuales en su momento no tenían control, tampoco se cuantificaba el número total de dispositivos que había.



“No había cómo cuantificar cuántos dispositivos había ni dónde estaban, pues no estaban señalizados. Había incluso carros que multaban de manera clandestina. Además, la mayor parte de los recursos de estas fotomultas quedaban en manos de privados. Se hizo un esfuerzo para que no siguieran estos verdaderos asaltos a mano armada a los conductores”, indicó.

No obstante, uno de los puntos que critican los conductores es que el soporte de notificación del comparendo no está llegando en los días hábiles siguientes a la ocurrencia de la infracción. Lo que impide que el infractor acuda con celeridad a las autoridades competentes.



Elvis Gil, abogado de la empresa Asesorías en Fotomultas, con sede en Medellín, manifestó que aunque en el Valle de Aburrá no hay sistemas que están mal señalizados, los cuales deben tener un aviso que alerte a los conductores sobre la existencia de estos aparatos 500 metros antes de pasar por él. Para el experto, la dificultad pasa por los constantes casos que llegan a sus oficinas de infractores a quienes no les notifican la sanción en el plazo dado.

“No se está notificando a las personas como debe ser, fuera de eso cuando las personas intentan enterarse por sus propios medios les hacen un cobro excesivo por el trámite”, dijo Gil.



El abogado señaló, además, que en Bello, Antioquia, hay situaciones en las cuales los conductores no se dan por enterados de las multas, luego cuando van a hacer un trámite con su vehículo se percatan de la sanción y acuden al tránsito del municipio, donde les hacen un cobro, según él, excesivo para tener la guía y copia de la resolución sancionatoria.



En este municipio antioqueño, en lo que va del año, según cifras del Simit, las fotomultas han sancionado por infracciones de tránsito en 3.106 oportunidades.



“En Bello cobran 7.900 pesos por una copia en la cual se establece cuál fue la infracción que se cometió en la fotomulta. No se está notificando a las personas como debe ser”, añadió.



En cuanto a los plazos de notificación, explica la ley, la autoridad de tránsito debe enviar por correo o correo electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, la copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo.



El exsenador Aguilar añadió que se dejó claro que en efectos de notificación, desde el 14 de julio del 2017, cuando se expidió la ley 1843, que si esa validación no se daba en los tres días siguientes de impuesta la sanción, el ciudadano podía impugnar anta el organismo de tránsito que la multa quedaba inválida.



También manifestó que en caso de que una notificación llegue por conducir a menor velocidad de lo que indica la norma, eso también se puede denunciar ante la Superintendencia de Transporte.



“La ley ha funcionado, pero hay que seguir denunciando si hay abusos e impugnarlos en caso de que haya irregularidades en la implementación de la norma”, señaló Aguilar.

Los puntos del país donde más sacan fotomultas

Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, además de La Dorada, Caldas, son las ciudades del país con más infracciones por fotomultas en lo corrido del año. Pero detrás de estas transitadas zonas, todas con aval para la operación de sistemas fijos de detección electrónica, está Aracataca, Magdalena.

A pesar de tener la autorización de un sistema fijo para detección de infracciones, Aracataca tiene 6.842 reportes de fotomultas en el Simit, lo que llamó la atención de conductores que habitualmente pasan por este municipio.



Según Rafael Castañeda, Secretario de Tránsito del Magdalena, la operación de la movilidad en este sector de la Costa es operado por el departamento y las multas aunque les son cargadas a Aracataca por el Simit, su aplicación se da en la carretera Ciénaga – Palermo, donde el Ministerio de Transporte autorizó un total de cuatro cámaras estáticas.



“Nosotros aparecemos en el Simit como tránsito Aracataca, pero nuestra sede operativa ya no está en ese municipio. Así mismo las cámaras que tienen los permisos tampoco están ahí, sino repartidas en los kilómetro 54, 48, 44 y 8, ubicadas de manera estratégica para disminuir la accidentalidad en la Troncal del Caribe”, precisó Castañeda.



Frank García, un empresario que habitualmente transita la vía entre Fundación y Aracataca, manifestó, no obstante, que en esta zona se estarían cometiendo irregularidades con la detección electrónica de infracciones.



“En algunas ocasiones una camioneta pequeña de color blanca, con vidrios oscuros, sin ningún tipo de señalización, se ubica en la vía a la salida de una curva en el sector. Esta carretera no cuenta con ningún tipo de señalización de detección electrónica, para que de pronto aplique la reducción de velocidad”, manifestó.



García añadió que este suceso ocurrió en diciembre pasado, justo cuando entraba en vigencia la normativa que pone en cintura a las fotomultas, por lo que no ha pagado la multa por exceso de velocidad, teniendo en cuenta que nunca fue notificado y solo se enteró de esta cuando hizo una consulta en la página web del Simit.



Castañeda, en tanto, reiteró que en el Magdalena todos los sistemas de detección de infracciones “cumplen los requisitos de ley, por lo tanto funcionan bajo toda la normatividad legal”.

¡Ojo a los radares de velocidad!

En la capital del Magdalena, de otro lado, también es de las ciudades con más reportes de fotomultas en el país. Las estadísticas del Simit evidencian 1.893 casos en Santa Marta, pese a que a esta ciudad no le avalaron continuar con el funcionamiento de este sistema.



Ernesto Castro, secretario de Movilidad de Santa Marta, indicó que su dependencia acató la solicitud del Ministerio de Transporte de suspender desde diciembre de 2018 las fotomultas móviles y en los semáforos de la ciudad. No obstante, fue presentado el estudio técnico que se requiere para conseguir nuevamente la autorización para volver a operar las cámaras para regular el tránsito.



Sobre el elevado número de fotocomparendos que aparecen en el Simit, Castro detalló que algunos fueron sancionados en el 2018 y cargados en la presente vigencia y otros, que según el funcionario son la mayoría, habrían sido aplicadas por los agentes de tránsito a través de los dispositivos electrónicos que disponen para hacer respetar las normas viales en la ciudad.



“La mayoría corresponden a mal parqueo u otras infracciones que han sido atendidas por el personal de tránsito. Este sistema es totalmente legal y lo estamos aplicando para crear cultura e incentivar la inteligencia vial”, manifestó.



De todas maneras, Castro indicó que si algún ciudadano presenta una fotomulta sancionada este año en los puntos que fueron desactivados, tiene el derecho de dirigirse a las oficinas de movilidad y exigir le sea bajada la infracción del sistema.



Respecto a las fotomultas móviles, las cuales son operadas por la Policía de Tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) explicó que son los dispositivos que pueden trasladarse constantemente por parte de la autoridad de tránsito, no requiriendo de soportes fijos y permanentes en la vía, con la autorización de detectar presuntas infracciones de tránsito en tramos de la vía.



La ANSV también detalló que estos dispositivos móviles deben estar identificados con señales a 500 metros de distancia de donde se opere el sistema tecnológico, según lo establecido en la resolución 718 de 2018 y en la ley 1843 de 2017.



“Se deberán instalar señales visibles que informen que es una zona vigilada por cámaras o radar con una antelación de 500 metros para vías nacionales; en el caso de vías municipales y departamentales se hará con base en los estudios técnicos adelantados por las autoridades competentes, aplicado tanto para dispositivos fijos como los móviles”, señaló el concepto de la ANSV.



Sobre estas multas, la Dirección de Tránsito de la Policía manifestó que estos dispositivos pueden ser usados de manera directa por un agente de tránsito presente y visible en el sitio del evento, para registrar la evidencia de la presunta infracción de tránsito y para la elaboración, en el sitio, de la orden de comparendo.



Para el exsenador Mauricio Aguilar, la Policía de Tránsito tiene autonomía de ubicarse en lugares donde hay mayores índices de accidentalidad, aunque también se le ha planteado que los retenes deberían tener mejor señalización, dice que la norma también es clara de que se puede conducir a 100 o a 120 kilómetros por hora, pero no se debe advertir a sabiendas de que se sabe cuáles son los límites de velocidad.



“Han pedido que también exista buena señalización, pero las normas son claras de ubicarse en sitios con más accidentalidad, para bajar esos índices. Los conductores no deben pasarse los límites de velocidad”, manifestó Aguilar.



Según la Dirección de Tránsito de la Policía, los límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales son determinados por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, en todo caso en ningún momento podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora. Para el servicio público, de carga y de transporte escolar no se debe exceder los 80 kilómetros por hora.



La Policía añadió que con los radares en carretera únicamente se pueden sancionar a los conductores que excedan los límites de velocidad, recordando que en zonas residenciales, pasos peatonales e intersecciones viales no deben superarse los 30 kilómetros por hora.



