Se completan ocho años de la extraña desaparición del fotógrafo español Borja Lázaro Herrero, registrada un 8 de enero en las playas del Cabo de la Vela, en la Alta Guajira.



Por lo que sus familiares y amigos harán una concentración este sábado en la Plaza de Correos de Vitoria, su ciudad de origen en España, con la esperanza de que su voz llegue hasta Colombia, para que su caso no quede en el olvido.



Su madre Ana María Herrero, de 74 años, no pierde la esperanza de encontrarlo. Por lo que cada año recuerda esta fecha con plantones a los que asisten autoridades de la ciudad y del país Vasco.



El año pasado por la pandemia, las manifestaciones se llevaron a cabo por redes sociales.

“Es un acto simbólico para llamar la atención de que no se olvide que Borja lleva tiempo desaparecido y que llegue nuestra voz a Colombia, pidiendo a las autoridades que no dejen de buscar indicios para que pueda avanzar la investigación, que en España hay una madre que lleva demasiado tiempo esperando”, sostiene un poco angustiada.



Explica que los amigos de Borja cantarán unas canciones dedicadas a él y habrá unas cortas palabras.



“No será un acto largo, siempre contando con las medidas de seguridad por el covid y siempre contando que alguien no pueda acudir porque en este momento sea positivo y esté confinado”, indicó Herrero.

Borja, de 34 años, llegó en diciembre al Cabo de la Vela después de recorrer diferentes sitios de Colombia, como Villa de Leyva, Cartagena y Santa Marta.



En su primera estancia hizo un reportaje fotográfico a los indígenas wayús, el cual quedó registrado en la web. Luego regresó a Bogotá para pasar la navidad con unos amigos.



Ana María, recuerda que el último contacto con él fue un 6 de enero, cuando se encontraba en Santa Marta. En ese momento le dijo que regresaría al Cabo de la Vela para entregar las fotografías impresas a los indígenas wayús, como agradecimiento por haberles permitido hacerlo.

Su desaparición sigue siendo un misterio. Fue visto por última vez departiendo la noche del 7 de enero con unos amigos entre extranjeros y nacionales. Al día siguiente nadie supo nada.



Las autoridades manejaron tres hipótesis: secuestro, ahogamiento y que se hubiera perdido. Todas se han ido cayendo con el paso de los años, al no encontrarse ninguna evidencia.



En el hostal fueron encontradas sus pertenencias entre ellas, computador, cámara de fotográfica, ropa y documentación, luego de que su novia Danny Sánchez, llamara a averiguar por su paradero, las cuales le fueron entregadas en visita a Colombia.



Ana María perdió la comunicación con el Cónsul de España en Bogotá, ya que fue trasladado.



“Lo único que me decía es que hablan con la policía colombiana, que la investigación sigue activa pero que no hay indicios nuevos. Ahora estoy esperando ponerme en contacto con el nuevo Cónsul, ya que el anterior ha cambiado de destino. Lo malo de llevar tantos años desaparecido es también ver estos cambios que alargan la espera de noticias”, dijo.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha