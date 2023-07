La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Carlos Caicedo por irregularidades que se habrían presentado durante su periodo como alcalde, entre 2012 y 2015. Otro afectado es el también exalcalde Rafael Martínez.



La razón por la que los están investigando es por la construcción del Coliseo Gaira, cuyas obras no contaban con las licencias necesarias y terminó costando casi el doble del presupuesto inicial.

“Al parecer las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos, así como, no se contaba con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones”, señaló la Procuraduría.



Además de Caicedo, que es actual gobernador del Magdalena, también se profirió el pliego de cargos a Sánder Alfonso Rodríguez Peña, exgerente de Infraestructura de la ciudad, y Álvaro García Parra representante legal de la Interventoría AGP.



El informe técnico entregado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría señaló que la planeación del proyecto no fue coherente y que por esa razón el plazo pactado inicialmente resultó inviable.



Al solicitar ampliaciones y adiciones a las obras, se habría infringido en disposiciones constitucionales, indicó el ente de control. También están investigando la firma del otrosí número 3 que se supone se refería a la construcción de graderías. Sin embargo, esto ya se habría realizado anteriormente.



“Por esos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Carlos Caicedo Omar y Sánder Alfonso Rodríguez Peña como falta gravísima cometida con culpa gravísima, y para el exalcalde Rafael Martínez como falta grave a título de culpa grave. A Álvaro García Parra, particular que ejerció la función de interventor, se le formularon cargos por una aparente falta gravísima a título de culpa”, concluyó la entidad.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO