La Procuraduría profirió pliego de cargos al exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez por sobrecostos de 460 millones de pesos en contratación del PAE durante su administración entre 2016 y 2019.



Otro de los afectados es su exsecretario de educación de 2018, Julio César Aguilar Carrieño. Según el ente de control, los exfuncionarios habrían incrementado el presupuesto del contrato del PAE en 460 millones de pesos.

El dinero supuestamente iba a ser usado para cubrir gastos de publicidad y socialización, sin embargo, estos no están contemplados en los recursos del plan de alimentación escolar ni están permitidos legalmente.



A la hora de suscribir el contrato, la administración y las autoridades descubrieron el aparente caso de detrimento a la ciudad. Por esta razón, la entidad de control revisó el caso.



“Situación que desencadenó en que el ente territorial pagará el servicio con fundamento en un valor estimado con la sumatoria de un ítem que no está contemplado en la normatividad PAE y que se reflejó en posibles sobrecostos”, explicó la Procuraduría.



Los ex funcionarios lograron que se autorizara el pago a pesar de que no contaban con las medidas legales y las autorizaciones necesarias. La Procuraduría sostiene que el comportamiento de los políticos es una ‘falta gravísima cometida con culpa gravísima’.



“La destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin", concluyó la entidad.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO