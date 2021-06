Foráneos se benefician con  vacunación masiva de Aracataca, Magdalena

En el municipio de Aracataca, Magdalena, la comunidad se quejó porque la vacunación masiva para personas mayores de 18 años de edad que los favorece, ha dado lugar a que se presenten desórdenes y foráneos se estén quedando con las dosis.



Esta semana se anunció que la tierra del Nobel Gabriel García Márquez había sido priorizada dentro de un plan piloto con cinco mil vacunas que serían distribuidas entre la población residente, mayor de edad.



Aunque los cinco mil biológicos que se prometieron para este municipio no llegaron, de todas maneras, el martes arrancó la vacunación a jóvenes, adultos y ancianos con o sin comorbilidades.



(Además: Acueducto en Bolívar costó casi $ 5 mil millones pero no funciona)

La Alcaldía definió que las dosis marca AstraZeneca y Pfizer, que se le venían aplicando a la población favorecida, según el cronograma de vacunación serían utilizadas mientras recibían los biológicos prometidos por el Ministerio de Salud.



Pero esta etapa trascendental para alcanzar la inmunidad de rebaño en el municipio ha generado inconformidades por parte de los pobladores de Aracataca, quienes señalan que en los diferentes puntos de vacunación encontraron personas que aunque no vivían en el pueblo, estaban en fila para aplicarse la vacuna contra el covid-19.



La molestia fue mayor cuando muchos cataqueros que hicieron largas filas, no pudieron inmunizarse porque las vacunas se acabaron.



(También: Cárcel de Valledupar será trasladada)



Los denunciantes aseguraron que una buena cantidad de las dosis se las llevaron gente de Santa Marta y Fundación, que le quitaron la posibilidad a los locales de beneficiarse con esta jornada que se desarrollaba especialmente para ellos.

No es justo que hayamos hecho filas tan largas y cuando faltaba poco para el turno, nos informaron que ya no habían vacunas FACEBOOK

TWITTER

“No es justo que hayamos hecho filas tan largas y cuando faltaba poco para el turno, nos informaron que ya no habían vacunas. Lo más grave es que desconocidos que arribaron al municipio los vacunaron sin ningún control o filtro”, manifestó un cataquero, quien junto con su esposa y dos hijos se quedó sin la dosis.



(Le puede interesar: Barranquilla se pone al día con $ 21 mil millones en el sector salud)



Explicación del hospital

El gerente del hospital Luisa Santiaga Márquez, Luis Climaco, sobre esta denuncia, dijo que no es cierto que se estén vacunando a foráneos dentro de este proceso de vacunación masiva que se emprendió en Aracataca.



Detalló que el primer día del plan piloto, se habilitaron 14 puntos fijos de aplicación del biológico y dos más móviles, para llegar a la comunidad residente.



No obstante, reconoció que las vacunas se agotaron muy rápido porque no habían las suficientes para atender la alta demanda de usuarios que asistieron.



(Lo invitamos a leer: Estudiantes de Unisucre continúan en paro)

Lo más grave es que desconocidos que arribaron al municipio los vacunaron sin ningún control o filtro FACEBOOK

TWITTER

El gerente del centro hospitalario, explicó que la inmunización en el municipio, ha tenido algunas dificultades para identificar a los habitantes, pues las bases de datos de la EPS están desactualizadas y muchos usuarios aparecen registrados en el Sisben en otros municipios.



Ante esta situación, se han tenido en cuenta diferentes criterios y alternativas para verificar que el beneficiario resida o al menos trabaje desde hace tres meses en Aracataca.



Luis Clímaco, informó que además de la cédula, sisben, EPS y cartas laborales, se les ha solicitado el apoyo a los líderes municipales para que corroboren la procedencia de la persona que acude al punto de vacunación.



(Le puede interesar: El Paisaje Cafetero celebra 10 años como patrimonio de la Unesco)

Por la poca cantidad de dosis, decidimos habilitar únicamente tres puntos de vacunación y allí continuamos con la inmunización masiva a las comunidades... FACEBOOK

TWITTER

“Pudieron cometerse algunos errores involuntarios, pero estamos siendo muy estrictos en la aplicación de estos biológicos. Quizás esos desconocidos de los que hablan son trabajadores de fincas o personas que llevan poco tiempo laborando en el municipio”, anotó Clímaco.



El gerente del hospital, manifestó que inmediatamente se acabaron los biológicos, la Gobernación atendió una solicitud que se les hizo y envió otras dos mil de Pfizer y mil de Astrazeneca.



“Por la poca cantidad de dosis, decidimos habilitar únicamente tres puntos de vacunación y allí continuamos con la inmunización masiva a las comunidades de la cabecera municipal y corregimientos y veredas”, añadió Luis Clímaco, quien sostiene que estas críticas a la labor que se realiza no se ajustan a la realidad y son motivadas por opositores políticos.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

Más noticias en Colombia

Juan Pablo Díaz Granados se posesionó como alcalde ad hoc de Medellín

Tras quedar libre varias veces, ladrón del Metrolínea irá a la cárcel

Denuncian piques clandestinos con menores de edad en Santa Marta