Flujo en frontera con Venezuela disminuyó durante la consulta

El paso masivo de colombianos, residentes en Venezuela, que suelen cruzar la frontera por Norte de Santander, así sea atravesando las trochas o desafiando el caudal del río Táchira, para acudir a las urnas, no se vio este domingo durante los comicios de la Consulta Anticorrupción.

Aunque Colombia optó por no cerrar sus fronteras como suele hacerlo en las vísperas de elecciones y el tránsito peatonal por los cruces binacionales se mantuvo habilitado desde las 5 de la mañana, las autoridades migratorias reportaron un flujo reducido de ciudadanos por los tres puentes internacionales, que comunican al área metropolitana de Cúcuta con el estado venezolano del Táchira.

De acuerdo con el reporte de la Policía, hasta las 11 de la mañana del domingo, cerca de 6.000 personas habían atravesado los 315 metros de longitud del puente internacional Simón Bolívar, que conecta al municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) con la población venezolana de San Antonio. El número es muy inferior con respecto a los más de 10.000 ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos, que, según cifras oficiales, alcanzan a pasar diariamente a esa hora.



Sin embargo, un reducido grupo de connacionales, que viven en el lado venezolano de la frontera, aprovecharon el paso autorizado y acudieron a una de las 3.130 mesas de votación habilitadas en el departamento.



Ese es el caso de Deyanira Monroy, una ibaguereña de 36 años, que desde hace más de una década vive en Ureña y que arribó a Cúcuta, atravesando el puente internacional Francisco de Paula Santander, para comprar víveres en un supermercado y depositar el sufragio en el barrio Toledo Plata.



“Vinimos a votar porque soñamos con cambiar el país, acabando la corrupción. Aunque llevo años viviendo en Venezuela, por la experiencia del gobierno socialista, sé que eso es un cáncer y no deja progresar a la sociedad. Por eso, debemos salir y apoyar estas iniciativa, esté donde esté”, dijo esta colombiana.

Una opinión similar tiene Marta Martínez, una cucuteña que vive cerca al cementerio de esta localidad venezolana y aprovechó su día libre en el trabajo, para ir junto con su mamá a sufragar en un puesto de votación, ubicado en el colegio de El Escobal, de la capital nortesantandereana.



“Aunque no vi mucho interés de los paisanos que también viven al otro lado de la frontera, yo sí vengo a cumplirle a mi país con mi voto. En estos días había mucha desinformación en torno a esta consulta, yo no sabía si era para bajar los impuestos o para subirla. Pero cuando supe que era para bajarle el sueldo a los congresista, me animé de una vez”, aseguró esta votante.



Tras finalizar estos comicios, la Policía Metropolitana de Cúcuta dio un parte de tranquilidad, asegurando que la jornada transcurrió en normalidad y sin un hecho de alteración del orden público.

