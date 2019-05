Flip rechaza declaración del alcalde de Bucaramanga contra periodista

El periodista Yesid Lancheros, director de Canal Capital, escribió es su columna del diario Vanguardia, un cuestionario de nueve puntos para el suspendido alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández sobre el sonado escándalo de Vitalogic que involucra a uno de sus hijos por haber firmado un contrato de corretaje a cambio de tecnificar las basuras.

Esta columna no le cayó muy bien a Hernández quien arremetió contra el periodista, asegurando que era un lagarto, “es un burócrata puesto por el Partido Liberal, es un lagarto de siete suelas, entonces no me interesa lo que haga y que me ataque, que me diga todo lo que quiera, pero que me diga que no es un burócrata, o es que lo pusieron allá por inteligente, doctor Yesid, usted no puede trabajar sino con nómina estatal”, aseguró Rodolfo Hernández, suspendido alcalde de Bucaramanga.

Este hecho generó el rechazo del director de La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, quien a través de su cuenta de Twitter calificó el hecho como una estigmatización a la prensa. “Aumentan los casos de políticos estigmatizando a la prensa. Esta vez el Alcalde de B/manga No ven el valor democrático de las denuncias periodísticas, sólo aceptan aplausos y a la primera crítica: atacan a la prensa y así evaden el debate público Solidaridad con @YesidLancheros”.

Por su parte Yesid Lancheros aseguró que lo único que consiguió el mandatario con esta situación fue poner en boca el tema, “es un pésimo ejemplo el que da el mandatario porque no solo golpea a los concejales, sino que agrede a la prensa, este escándalo de Vitalogic es un escándalo bastante serio que el alcalde pretende evadir con estas salidas en falso y se equivoca porque lo que generó fue poner el tema en boca de más personas”.



El próximo 30 de mayo se efectuará la primera imputación de cargos por este escándalo que involucra al hijo del alcalde.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga