Flexibilizaron medidas por bajón de casos covid-19 en el Eje Cafetero

Tras la disminución de casos activos de covid-19 y la baja ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), los mandatarios de Caldas y Risaralda y de las ciudades capitales, Manizales y Pereira, levantaron todas las medidas restrictivas que estaban vigentes desde hace meses y que buscaban darles un respiro a los hospitales del Eje Cafetero.

En las tres capitales ya no hay pico y cédula. En Risaralda, por ejemplo, la medida fue derogada hace unos pocos días.



“Analizando los datos de los últimos días en Risaralda frente a los contagios y ocupación de UCI por paciente que padecen covid-19 por debajo del 50 por ciento, he decidido levantar el pico y cédula mediante el Decreto 0147 de febrero de 2021”, informó el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.



La alcaldía de Pereira publicó una campaña de sensibilización para que los pereiranos no bajen la guardia frente las medidas de autocuidado. “Ahora le toca a usted, cuídese, guarde la distancia”, dicen algunas piezas de la iniciativa.

El paisaje cultural cafetero también es considerado Patrimonio. Incluye las regiones cafeteras de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y es que la ocupación de camas UCI por covid-19 registró un notable descenso, pues está en 39 por ciento al cierre de esta edición.



La UCI general está en el 59 por ciento por lo que el departamento continúa en alerta naranja.



“Esto se da luego de 80 días consecutivos con una ocupación de UCI superior al 80 por ciento, lo cual permite realizar algunos procedimientos no urgentes, tanto médicos como quirúrgicos”, señaló el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda Gómez.



El número de casos en este departamento también ha tenido una disminución y de hecho esta semana se presentó un día sin personas fallecidas por covid-19, lo que no se daba desde hace casi un año. “Con alegría y dándole gracias a Dios, registramos el primer día sin muertes por covid-19 en el departamento, una gran noticia que nos genera esperanza y ratifica que las medidas que adoptamos han dado el resultado esperado”, añadió Tamayo.



Únicamente en Armenia se mantiene el toque de queda entre las 12:00 de la noche a 5:00 de la mañana de lunes a viernes y a partir de la 1:00 de la mañana hasta las 5:00 de la mañana, los fines de semana. No obstante, se mantienen las normas de prohibición de aglomeraciones.

Según ProColombia, la región cuenta con oportunidades de inversión en segmentos de turismo, software y TI, tercerización de servicios, agroindustria, sistema moda, cacao, café y aguacate. Foto: Cortesía: ProColombia

“Esta medida será permanente hasta nueva orden, dependiendo nuevamente del nivel de los contagios y de la ocupación que tengamos en la unidad de cuidados intensivos”, señaló el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos.



En la ciudad sigue prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sitios públicos o abiertos al público. Y la venta a domicilio de estas bebidas está permitida hasta el inicio del toque de queda.



Caldas, al cierre de esta edición, se encontraba en alerta verde hospitalaria, en la que se ha mantenido durante la última semana y que no registraba hace más de cuatro meses. “Caldas continúa en fase de desaceleración de casos por covid-19 y ocupación UCI, el número de casos positivos por día bajó a dos dígitos y se ha mantenido así por varios días. Eso es gracias al compromiso de los caldenses, la adherencia a los protocolos, sumado al esfuerzo institucional”, dijo Carlos Iván Heredia, director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.



Pese a que los fallecimientos a causa del virus no se detienen, el funcionario aseguró que tener días de menos de 50 casos es una esperanza impregnada de mayor responsabilidad.

La estrategia de promoción turística internacional de ProColombia busca promover en el exterior al Paisaje Cultural Cafetero por sus experiencias enfocadas en cultura, naturaleza y aventura. Foto: Cortesía: ProColombia

“Recibamos con toda la expectativa y optimismo la vacuna, pero sin perder de óptica que sigue el virus circulando en la ciudad, que está entre nosotros y que debemos seguir cuidándonos, ante todo, autoprotección y protección colectiva”, dijo.



Caldas recibió el pasado fin de semana 990 vacunas de Pfizer, correspondientes al primer lote importado. El Gobierno Nacional informó, además, que los próximos días llegarán al departamento 3.497 del laboratorio Sinovac. 1.504 están destinadas al personal de salud de primera línea en municipios diferentes a la capital y 1.993 para adultos mayores de más de 80 años institucionalizados en Centros de Bienestar.



Entre tanto, en los próximos días se iniciarán las jornadas de vacunación para adultos mayores en el Eje Cafetero. Se espera que con estas inmunizaciones se reduzcan aún más las cifras de contagios de covid en la región y levantar las medidas que todavía están vigentes.



Caldas registra más de 46.400 casos, Risaralda está a punto de llegar a los 46.000 y Quindío registra más de 31.900 casos desde que inició la pandemia en marzo del 2020.

NACIÓN