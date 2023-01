Los sueños de emprender de una médica en Riohacha se vieron truncados luego de que dos fleteros la siguieran con GPS hasta su vivienda y le robaran la suma de 54.740.000 pesos, que minutos antes había retirado de una entidad bancaria.



El dinero era producto de un préstamo que había pedido al banco BBVA para comprar equipos e insumos médicos y abrir su propio consultorio de estética. El mismo día que se lo aprobaron acudió a retirarlo, por lo que nadie sabía del tema.



El hecho se registró el pasado 17 de enero, cerca de las 5:30 de la tarde, cuando la mujer -quien pidió reserva de su identidad-, llegaba junto con su esposo a su residencia ubicada en el barrio 7 de agosto, de la capital guajira.



Relata que en el banco nadie le escuchó decir la cifra que retiraría, puesto que, se la mostró al cajero desde la pantalla de su celular, a lo que éste le preguntó, si estaba segura y si estaba acompañada, generándole cierta incertidumbre.



“Me entrega la suma de 4 millones 740 mil pesos en efectivo, para que los contara, se me hizo extraño que me diera esa cantidad y cuando estoy contando él se retira de allí, no le prestó atención hacia donde se dirige, sigo contando y verifico la suma”, relata la médico.



Luego regresa, se sienta y le pregunta varias veces que si contó bien, acto seguido se mueve y le entrega un paquete con los 50 millones de pesos y le dice que cuente.



Verifica el dinero, lo guarda y sale del banco.



Relata además que el cajero la dejó muy nerviosa, por lo que de regreso a su residencia y estuvo muy pendiente de la vía y de que nadie los siguiera.



Al llegar al frente de su casa quedó más tranquila y tras verificar que nadie los seguía, le pidió al esposo que acomodara bien el vehículo y lo metiera en una especie de callejón, que utilizan como garaje los propietarios de las viviendas del sector.



Así, quedaron parqueados en la parte posterior del patio de su casa.



El esposo se bajó y cerró la puerta, mientras la mujer se quedó dentro del carro, cambiando la plata de bolso, ya que minutos antes había pasado el dinero a otro bolso para evitar que le fuera robado.

Varios casos de robo se han registrado en la ciudad

de Riohacha en lo que va corrido del año

Él tenía en su mano izquierda un teléfono de alta gama, estaba prendido todavía, y se veía que dio con la dirección de la casa porque tenía puesto el GPS, la grabadora decía 'has llegado a tú destino'

Al salir, logra ver a su esposo que era intimidado con un arma de fuego por uno de los delincuentes, que de inmediato se le acerca.



“Él tenía en su mano izquierda un teléfono de alta gama, estaba prendido todavía y se veía que dio con la dirección de la casa porque tenía puesto el GPS y la grabadora decía ‘has llegado a tú destino’, ahí se veía el gusanito con la flechita cuando indica que llegaste al lugar”, denunció la médico.



Sostiene que el fletero le apuntó con un revolver 38 plateado con cacha azul, y le jalaba el bolso, diciéndole “dámelo, dame los 54 millones de pesos que acabas de sacar del banco, me quedé paralizada”.



Sin embargo, trata de forcejear con el atracador, soltando el bolso cuando éste señala con el arma hacia la dirección de unos menores que estaban en el lugar y que era primos suyos.



Son varios los casos de robo que se han registrado en la ciudad de Riohacha en lo que va corrido del año, dos de ellos a dos grupos masivos de turistas uno en la zona rural y otro en pleno centro de la ciudad, en este último, la Policía logró recuperar cuatro celulares, 420 mil pesos en efectivo y un bolso con documentos.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha