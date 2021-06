Flaco Solórzano habla del lío que tuvo en restaurante de Santa Marta

Este domingo se hizo viral un video en el cual el actor Fernando José Solórzano, conocido como el Flaco Solórzano, denunció en redes sociales un cobro excesivo en un restaurante de Santa Marta.



Según el actor, tuvo que pagar 180.000 pesos por dos pescados, algo que no le parece justo y afirmó que a los turistas "nos están dando muy duro".



(Además: 'Nos están dando muy duro': dice actor tras excesivo cobro en playa)

Pero el caso no se quedó ahí y trascendió. Horas después de la publicación desde el restaurante El Costeño, en Playa Blanca, afirmaron que los precios que el actor dio no eran correctos.



Es por esto que Solórzano publicó un nuevo video para aclarar lo que sucedió, pues considera que lo llamaron "mentiroso".



El actor narró que llegó a almorzar con un grupo de amigos al restaurante y les cobraron los siguientes precios.



(Lea también: Así fueron los lujos y las estafas del falso futbolista en Cartagena)

"Por un lebranche nos cobraron 80.000 pesos. Ahí sí me descaché yo, dije 90, pero sí eran 80. La sierra, 70.000, la sierra sudada 75.000. El pargo, 60.000".



Posteriormente, agrega, en el momento de pagar la cuenta era de 890.000 pesos, algo que les apreció excesivo para lo que en realidad consumieron.



"Nos pareció un poco exagerado y volvimos a sumar y nos daba 804.000, se habían equivocado. Igual nos parecía muy costoso y comenzamos a alegar, discutir", señaló el actor.



(En otras noticias: Condenan a 38 años de prisión a universitario que mató a su exnovia)



En medio de las discusiones, dice, pidieron hablar con el administrador o el dueño del restaurante para expresar su inconformismo, pero esto no fue posible. "Que no se puede, está muy ocupada", les decían.



Sin embargo, de un momento a otro les entregaron una nueva cuenta con un valor a pagar de 579.000 pesos. Eso, comentó Solórzano, les seguía pareciendo "muy costoso", pero decidieron pagar.



Al finalizar el nuevo video contando la versión de los hechos, el actor aclaró que "no estoy diciendo esto para atacar a la gente de Santa Marta, para los trabajadores que están allá en el mar, en las playas. A mí me encanta ese sitio, me encanta sus alrededores, Tayrona, las montañas, todo, soy feliz allá. Pero hago esto porque hay que ser honestos, los restaurantes tienen que tener unos precios".

Otras noticias de Colombia

- Capturan a influenciador que hacía retenes ilegales vestido de policía



- Susto en Medellín por árbol que cayó sobre carpa de vacunación covid



- Así le ha ido a Medellín con la reactivación económica