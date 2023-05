Un grave accidente de tránsito que ocurrió en la Variante Mamonal-Gambote, en sentido Tubo Caribe-Las Olas, en el departamento de Bolívar, dejó una persona que murió calcinada. Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con la desaparición de una reconocida fisioterapeuta de Cartagena.

El accidente se registró hacia las 2:45 a.m. del pasado 7 de mayo y se desconocen las circunstancias alrededor del mismo. Una de las versiones del siniestro es que el carro se salió de la carretera, chocó fuertemente contra un objeto fijo (al parecer un poste de alumbrado público), cayó en una cuneta y se incendió.

El conductor no tuvo tiempo de salir del carro y murió calcinado. Debido a que el cuerpo quedó completamente incinerado no está claro todavía si era hombre o una mujer. El cadáver fue llevado a la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla.



La Policía de Carreteras señaló de manera oficial que quien murió incinerado es el conductor de un carro particular Kia Cerato, de placas KNK-307 y modelo 2022. Este vehículo, según registros del Simit, figura a nombre de una mujer.

¿Es el carro de una médica desaparecida?

El carro que se accidentó e incineró sería de la fisioterapista Lila Zambrano, de quien se desconoce su paradero desde el sábado 6 de mayo.



La profesional de la salud es buscada por su familia, amigos y miembros de la Fundación Médicos Amigos. La última vez que la vieron fue cerca del SAO de La Plazuela.



(Le recomendamos: 250 hectáreas cacao y plátano sembrarán en el Atlántico)



La fisioterapeuta Zambrano es de piel blanca, tiene 40 años de edad, mide 1.70 de estatura y pesa 70 kilos.



Se cree que ella fue víctima del robo de su vehículo y que no era ella la que conducía el vehículo siniestrado y que ella puede estar en otro lugar.

Más noticias en EL TIEMPO

Investigan posibles casos de abuso sexual en institución educativa de Medellín

Incendios forestales en vía Barranquilla-Ciénaga ponen en riesgo a conductores

Bomberos luchan contra voraz incendio en Cristo Rey

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS